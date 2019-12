Irene Moreira: “me parece que hay algunos números maquillados” en el MVOTMA

La futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dijo creer que en esa cartera hay algunos “números maquillados” y además es necesario ordenarla.

“Yo creo que va a ser una gran sorpresa dado que me parece que hay algunos números maquillados”, dijo Moreira al semanario La Mañana, al ser consultada por qué esperaría encontrarse en el Ministerio.

“Vamos a hacer una limpieza en la casa y a ordenarla; esa es la primera misión. Ese es un concepto que maneja [Luis] Lacalle Pou y que manejó siempre Cabildo Abierto en todos sus recorridos a lo largo y ancho del país, a nivel general, no solo en la vivienda, sino en todo el Estado”, sostuvo la futura ministra.

También sostuvo que no cree que a la administración de Tabaré Vázquez le hayan faltado recursos, pero sí hubo “mala gestión”.

Entre sus principales objetivos, Moreira dijo que es necesario que los asentamientos “no sigan creciendo, y posteriormente intentar bajar ese número, que ha aumentado vertiginosamente en estos últimos años, a fin de mejorar las condiciones de vida de la gente”.

No obstante, prefirió no adelantar cuáles sería las medidas principales que tiene que llevar adelante el ministerio: “Al no tener todavía ese contacto primario con la realidad del ministerio, es difícil decir qué es lo prioritario. Además, son tantos los puntos que se deben corregir o mejorar, que es difícil mencionar el principal”.