Javier Miranda denunció que la oposición ya está intentando “instalar lo de la herencia maldita”

“Ver La Huella [de Seregni] otra vez llena de gente está bárbaro”, dijo Javier Miranda, presidente del Frente Amplio (FA), al recibir a representantes de los distintos colectivos que apoyaron al ex candidato a la presidencia Daniel Martínez en el balotaje. Miranda dijo que hizo la convocatoria para “abrazarlos” y “agradecerles”, ya que la “remontada” del FA entre la primera vuelta y la segunda fue “formidable”, y cada uno de esos colectivos fue “una parte fundamental” de ese proceso. “El presidente del FA, además de sentir un enorme orgullo por lo que se hizo, debe tener el gesto de reconocer el esfuerzo de los compañeros, y esa es la razón fundamental de este encuentro”, agregó.

Miranda sostuvo que el FA no puede desaprovechar ese “impulso”, ya que sería “un error político”, además de “humano”. Por lo tanto, llamó a alentar el proceso de construcción de espacios y dijo que la mejor manera de mantenerlo es “con objetivos concretos”. “Tenemos algunos desafíos fundamentales en el horizonte inmediato. Llevamos un año de campaña electoral, pero tenemos una elección a la vuelta de la esquina, el 10 de mayo en todo el país. Una vez que seamos oposición, la única oposición, la lógica del gobierno departamental y municipal adquirirá una magnitud fundamental”, sostuvo. Agregó que sería “fantástico” que, de cara a las elecciones departamentales, se pudiera “redoblar la movilización y el compromiso”, y que los distintos colectivos, con sus saberes particulares, discutan sobre los distintos temas: salud, educación, derechos, etcétera.

El presidente del FA señaló que otra instancia concreta “bien importante” tendrá lugar “quizá en algunas semanas” –aunque “nunca se sabe con esta gente”–, cuando se sepa “finalmente en qué consiste la famosa ley de urgente consideración” del futuro gobierno de coalición, a la que definió como el “verdadero programa oculto”. “Es seguro que entonces vamos a tener que dar un debate y, una vez más, los saberes de ustedes son fundamentales para analizar qué es lo que está en juego en cada una de las propuestas incluidas en la ley de urgente consideración”, sostuvo. Agregó que entonces volverán a necesitar a los colectivos para estudiar y hacer propuestas sobre la ley del presupuesto nacional, que es “la ley política por excelencia”.

Miranda afirmó que esto forma parte “de un proceso político de construcción de relatos” y agregó que los integrantes del gobierno que asumirá el 1º de marzo “ya están intentando instalar” que el FA deja “un país destrozado”, pero “no son los primeros que lo hacen”. Agregó, con ironía, que la dificultad de la transición se debe a “unas tarifas que dijimos en julio que no íbamos a subir”, cuando la oposición decía “qué caro que está Uruguay, bajen el costo del Estado, por favor, no aguantamos más las tarifas”; en cambio, ahora dicen “subí las tarifas en enero, nene, por favor”. “Están intentando instalar ya lo de la herencia maldita. El Poder Ejecutivo está haciendo un proceso de transición ejemplar. ¿Cuándo un presidente de la República recibió 72 horas después al que va a ser el próximo presidente?”, planteó.

Miranda llamó a elaborar “una memoria política”, para la que también será “fundamental” el aporte de los colectivos. Agregó que el FA, como “oposición responsable”, va a resistir para no “retroceder en los logros y en los derechos alcanzados en 15 años de transformaciones en beneficio de toda la población, de la igualdad y de los derechos de la gente”. “Por eso necesitamos una línea de base y una mirada crítica, pero además hay que seguir proponiendo transformaciones, porque no podemos renunciar y quedarnos únicamente a la defensiva. Tenemos que seguir proponiendo el desarrollo de los derechos, del bienestar de la población, porque para eso hacemos política, para que la gente viva mejor; para decirlo en términos claros, para que la gente efectivamente goce de sus derechos fundamentales. Ahí, una vez más, nos precisamos a todos. Hay otras instancias políticas, pero estas son cuestiones concretas que tenemos. Claro que se precisa organización. No sé cuántos profesores de inglés hay acá, pero en inglés se dice slowly by the stones: despacito por las piedras”, finalizó.