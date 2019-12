Jorge Larrañaga: “cuando un policía se saca el uniforme, no deja de ser policía”

El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, mantuvo este lunes una reunión con una delegación del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. En ese encuentro, habló de la importancia y la “firmeza” de la institucionalidad del Ministerio del Interior y de la defensa de la función policial como algo “vital” para la “preservación” de la República.

Larrañaga fue consultado acerca de la situación de los policías que hacen trabajos fuera de su horario y dijo que “el estado policial no es divisible: cuando un policía se saca el uniforme, no deja de ser policía”. No obstante, se abstuvo de realizar anuncios y dijo que continuará trabajando el tema en los próximos días.

El actual senador mostró su beneplácito por las últimas incautaciones de cocaína en el país, de casi 6.000 kilos, pero se preguntó: “si estas cantidades aparecen, ¿qué otras pueden andar en la vuelta o haber estado girando?”.