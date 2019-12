Juan Sartori manifestó ayer su descontento por el hecho de que su sector, Todo por el Pueblo, no haya sido tenido en cuenta por Luis Lacalle Pou a la hora de conformar su gabinete. “Le proporcionamos al señor presidente electo una lista de personas capacitadas para ocupar ministerios, pero él no nos escuchó. Aceptamos su decisión soberana, pero queremos que nos devuelvan lo que invertimos durante la campaña electoral”, dijo el senador electo. “Siempre dijimos que uno de nuestros objetivos era que Uruguay se integrara al mundo, que pasase a ser un país serio y competitivo. Y en un país serio lo primero es la satisfacción del consumidor, y si no obtiene los resultados que le prometieron, tiene derecho a recuperar su inversión”, agregó.

Desde Todos, el sector de Lacalle Pou, aseguraron que en ningún momento se decidió dejar al sartorismo afuera del gabinete. “Lo que pasa es que nos mandaron una lista de nombres que podrían ocupar el Ministerio de Medicamentos Gratis Para Todo el Mundo o el Ministerio de Jóvenes Millonarios y Cancheros, y como ninguno de los dos existe, no hubiéramos podido acceder a su pedido”, explicó un dirigente cercano a Lacalle Pou. “Lo que sí es cierto es que no manejamos la posibilidad de darles algún ministerio de los que ya existen, pero no por desconfianza, sino porque difícilmente les interesaran. Sartori, por ejemplo, quería ser ministro de Turismo hasta que se enteró de que el trabajo no consistía en hacer turismo”, relató el dirigente.