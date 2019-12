Juicio político a Carlos Moreira: PN volvió a dejar sin cuórum a la Junta

El viernes la Junta Departamental de Colonia tuvo una sesión ordinaria en la que los ediles del Frente Amplio (FA) pretendían aprobar el juicio político al intendente Carlos Moreira, por desvío de la función pública, tras la viralización de los audios en los que decía que otorgaría pasantías a cambio de favores sexuales.

Los ediles opositores pretendieron tratar el tema en nueve sesiones extraordinarias anteriores, pero los integrantes del Partido Nacional (PN) no formaron cuórum. Los representantes departamentales del PN entraron a la sesión y aprobaron asuntos urgentes, pero cuando llegó el momento de votar el juicio se retiraron, contó a la diaria el edil del FA Daniel Almada; en el orden del día también estaba prevista la creación de una comisión investigadora, que tampoco fue aprobada. Según el integrante de la Junta, teniendo en cuenta que para aprobar el juicio alcanza con los votos de la oposición, los nacionalistas se niegan a quedarse en sala si se plantea el tema.

Almada aseguró que no es el único asunto a resolver: no se trata sólo de la investigación de los audios, sino que es necesario analizar la manera en que son asignadas las pasantías en el departamento. “Están haciendo omisión de la función pública. Son funcionarios públicos. Ellos tienen una cantidad de abogados en la bancada, pero hacen omisiones de todo tipo y color”, dijo en referencia a la actual administración nacionalista. Insistió, además, en que los audios distrajeron a la opinión pública, ya que hay cuatro jóvenes relacionados con el PN a los que se les renovaron siete veces las pasantías, pero eso no está en la agenda pública.

El lunes 25, los ediles del FA hicieron una denuncia ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y hoy presentarán en esa oficina las actas de las sesiones en las que los nacionalistas no se presentaron. El vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, dijo a la diaria que la denuncia no será tratada este año por razones de tiempo, ya que el organismo, igual que el Poder Judicial, entra en el período de feria, que se extenderá desde el 24 de diciembre hasta el 1º de febrero.

La semana pasada, el edil del PN y diputado electo Mario Colman aseguró a la diaria que la sesión estaba planteada desde antes del balotaje y dijo que se presentarían. Colman alegó que en la sesión no podrían defender al intendente porque hay una denuncia en curso. “Está todo en secreto de presumario”, explicó, dado que la edila que aparece en los audios denunció a Moreira. “No podemos contestar. No podemos decir si los audios están cortados y pegados. Hay un informe pericial que sostiene que el audio está más de 14 veces cortado y pegado en distintas conversaciones. No se sabe ni siquiera la veracidad de las conversaciones, y eso el FA no lo quiere entender. No quiere esperar a que haya un pronunciamiento, por lo menos de la Fiscalía, que arrojaría luz a todos”, había dicho Colman.

Si el juicio a Moreira es aprobado, deberá pasar a la Cámara de Senadores, y para que sea destituido se necesitan dos tercios de los votos de la cámara alta.