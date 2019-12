Julio María Sanguinetti fue proclamado secretario general del Partido Colorado

Por tercera vez, el ex presidente Julio María Sanguinetti asumió como secretario general del Partido Colorado (PC). Sus otros dos períodos en ese mismo puesto habían sido de 1983 a 1985 y de 2004 a 2009.

Designado por el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se conforma por 15 integrantes elegidos el sábado 7 de diciembre por los convencionales del PC, Sanguinetti fue proclamado oficialmente este miércoles en la sala del Comité Ejecutivo. El flamante secretario general del PC le dio las gracias al ex candidato a la presidencia y futuro canciller Ernesto Talvi, por su “generosa propuesta” de haberle ofrecido el puesto. Asimismo, lo felicitó por la designación como canciller, y dijo que se trata de un cargo “muy importante”. “Nuestro partido ha tenido grandes cancilleres, acá presente el doctor [Didier] Opertti”, agregó.

Posteriormente, Sanguinetti se refirió al cambio de gobierno como un “hecho histórico”, como también lo fue que “hace 15 años la hegemonía de los partidos tradicionales cayera frente al Frente Amplio”. Ahora, lo histórico es que “los partidos tradicionales hayamos recuperado la conducción del país y que nuestro partido haya cumplido un rol relevante”, sostuvo.

De todas formas, dijo que en el futuro el panorama tampoco es claro: “No son tiempos sencillos y no debemos alentar falsas expectativas. La casa no está en orden, las cuentas no están al día y el país tiene que hacer un enorme esfuerzo de recuperación para poder mirar hacia el futuro”.

Talvi, por su parte, hizo referencia a la “lucidez” de su compañero de fila, y remarcó que su presencia como secretario general “va a ser muy importante para el partido y para el país”.