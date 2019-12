La candidatura de Yamandú Orsi en Canelones gana fuerza y se inclina a tener el apoyo de los sectores más grandes del FA

Mediante un comunicado, la dirección departamental de Canelones del Partido Socialista (PS) manifestó que apoyará la reelección del actual intendente, el frenteamplista Yamandú Orsi (Movimiento de Participación Popular, MPP). Se señala que Orsi “demostró claramente una capacidad de gobernanza y liderazgo que lo posicionan como un referente político departamental y nacional”. Además, “ha logrado consolidar equipos de trabajo para atender la realidad diaria de nuestro departamento y ha dejado a Canelones entre los departamentos más desarrollados del País”.

El ex diputado socialista Raúl Olivera dijo que el PS tiene “coincidencias políticas y metodológicas” con la gestión de Orsi en el departamento, y además explicó que en la decisión se valoraron características personales del intendente, como su “aptitud para escuchar y atender los problemas”, y su “capacidad de liderazgo y conducción”. Además, Olivera resaltó que se consideró que Orsi hizo un “aporte importante” al Frente Amplio (FA) de cara al balotaje de noviembre, cuando ejerció como jefe de campaña.

Además del apoyo del PS, Orsi sumó el respaldo de ex dirigentes colorados. Durante un acto realizado días atrás en Soca, el actual intendente recibió el apoyo del ex alcalde de esa localidad, Guillermo Burgueño, quien emigró al FA en la previa de las elecciones presidenciales de 2014. También lo hizo el empresario local Javier Gandolfo. Ambos compartieron el escenario junto al intendente, instancia que Orsi aprovechó para oficializar su candidatura.

A diferencia del PS, el MPP, al que Orsi pertenece, aún no anunció formalmente su apoyo al intendente, pero se trata sólo de una cuestión de formalidades: en el sector descuentan que lo van a respaldar, dijo a la diaria el diputado canario Carlos Reutor. “Es uno de los compañeros que tiene más proyección política hacia un futuro gobierno, tanto por su forma de liderazgo como por su trabajo interno y en Canelones”, sostuvo el legislador.

Otro sector que definió su apoyo a Orsi es el Grupo Participación, Acción, Integración Social, según dijo a la diaria uno de sus integrantes, el director general de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, Horacio Yanés. Además, es casi un hecho que Orsi logrará el apoyo del Partido Comunista del Uruguay y de Rumbo de Izquierda, que está aliado en el Espacio 609 al MPP.

Además, en estos días tomará una decisión Asamblea Uruguay y es posible que también apoye la candidatura de Orsi. Su principal referente a nivel departamental, el diputado José Carlos Mahía –quien había competido con el intendente en las departamentales anteriores– confirmó que no será candidato. “Es una decisión que he tomado y que hemos compartido con Asamblea Uruguay y con todos los grupos que me han consultado. Para ser candidato tiene que existir la condición general de que uno sienta que es necesario para aportar al departamento y al FA. Mi esfuerzo ahora debe concentrarse a nivel parlamentario, porque el FA tiene que defender los derechos que ha conquistado el pueblo uruguayo en varias leyes y dar una batalla importante ahí”, sostuvo.

El desafiante

Si bien no ha habido anuncios después del proceso eleccionario, el actual presidente del club deportivo Juventud de Las Piedras, Yamandú Costa, confirmó a la diaria que buscará estar en la carrera por el máximo cargo departamental canario de cara a mayo de 2020. Costa, que fue director del Parque Tecnológico Canario durante las intendencias de Marcos Carámbula, es un frenteamplista independiente y lidera un bloque denominado Espacio Canario, que según sus propias palabras “busca darle al FA equilibrios”, debido a que está “desbalanceado”. “Por eso estamos en la cancha ofreciendo nuestro nombre como una posible candidatura”, expresó el dirigente, que asegura que además de frenteamplistas independientes, más de diez sectores y listas lo apoyaron en las últimas elecciones internas.

Uno de esos sectores es el Nuevo Espacio, que junto a otras agrupaciones creó el Frente Canario Zelmar Michelini. Uno de sus principales dirigentes departamentales, Edgardo Duarte, sostuvo que se está trabajando para lograr aprobar la candidatura en el Plenario departamental del FA el 18 de enero. Lo que se busca con esta candidatura, puntualizó, es “darle un espíritu de amplitud a la elección, sumando a un candidato independiente”, de forma de lograr una “fuerte bancada legislativa que apoye a la intendencia”. “Estamos haciendo dos cosas: sumando simpatizantes desde lugares donde Orsi no llega, y proyectando a una figura de recambio como Yamandú Costa”, agregó.

Otros sectores del FA, en cambio, creen que aún no es momento de expresarse. La diputada Cristina Lustemberg, de Participar, Articular, Redoblar, sostuvo que lo que su grupo decidió es que “en estos días cada departamento haga su proceso, y a raíz de eso se hará una síntesis”. Otro grupo que tampoco tomó una postura es Alianza Progresista, aunque algunos dirigentes estiman que posiblemente se decline por Orsi. En la lista 711 ocurre lo contrario: el sector aún no resolvió, pero hay dirigentes que piden el apoyo a Costa. “Sería un atrevimiento pronunciarse en este momento”, dijo el diputado Saúl Aristimuño.

Por otra parte, el senador electo Mario Bergara dijo que su sector no tiene “definición al respecto”. De todas formas, puntualizó que, a nivel nacional, “hubo listas que votaron en Fuerza Renovadora que seguramente apoyen a Orsi, y otras a Costa”.