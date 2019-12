La carne con hueso bajó cinco pesos tras acuerdo entre privados, pese a negativa del gobierno de quitarle el IVA

La Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la industria frigorífica alcanzaron un acuerdo por el cual el precio del kilo de carne con hueso bajó cinco pesos a partir de este jueves, según consignó Informe nacional de Radio Uruguay y confirmó la diaria. La medida fue tomada tras la negativa del gobierno de quitarle el IVA a la carne durante las fiestas, algo que habían solicitado los carniceros al subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, en una reunión llevada a cabo el martes. Desde la UVC criticaron la postura del gobierno y advirtieron sobre la situación “complicada” que atraviesa el sector, que podría acarrear el cierre de “muchas” carnicerías luego de las fiestas de fin de año.

El secretario de la UVC, Hebert Falero, dijo a la diaria que si bien la baja conseguida “no tiene mayor consecuencia” en los consumidores, porque “cinco pesos no hacen la diferencia”, la buena noticia es que el precio de la carne “llegó al tope” y que la tendencia es que se mantenga el precio o baje “algún peso” más. Esta tendencia, explicó, tiene que ver con que China, principal demandante de carne uruguaya, “ya no [la] está pagando a cualquier precio” tras la habilitación de frigoríficos en Brasil y Argentina, y la diversificación de su oferta. No obstante, Falero advirtió que la coyuntura del sector, con los precios actuales, continúa siendo complicada, y prevé el cierre de “muchos” comercios de la capital luego de las fiestas tradicionales. “Las personas que quedan [en Montevideo] son las que tienen menor poder adquisitivo, y el precio de la carne para esa gente prácticamente es inaccesible”, indicó. “Enero y febrero van a ser muy duros para el sector”, anunció.

Respecto de la negativa del gobierno de quitarle el IVA a la carne durante las fiestas, Falero afirmó que en la UVC tenían “la esperanza” de que las autoridades accedieran a la solicitud, porque “no se estaba pidiendo nada descabellado”. “El gobierno en los últimos meses ha recaudado bastante más de lo normal con la carne, nunca se pensó que los precios se iban a disparar como se dispararon. Pensamos que alguna parte de eso podría haberse resignado para que la gente pasara mejor las fiestas. Hubiera sido una buena señal del gobierno, pero no fue así”, opinó. Por otra parte, Falero señaló que el cálculo realizado por la cartera fue “equivocado”: “Dijeron que el déficit fiscal estaba comprometido y calcularon la pérdida en 15 millones de dólares, pero nosotros calculamos que no pasaba los cuatro o cinco millones de dólares”, aseguró.

El secretario de la UVC tiene expectativas sobre la relación con el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, con quien espera concretar una reunión “para saber qué piensa” de la situación del sector. “Nosotros sabemos qué piensa de la exportación, del dólar y todo eso, por lo que hemos leído en la prensa, pero no hemos leído nada en profundidad sobre lo que piensa del mercado interno”, afirmó. No obstante, sostuvo que Uriarte “dio una buena señal” al afirmar que estaba de acuerdo con que le quitaran el IVA a la carne. La asociación Carniceros Unidos y Consumidores del Uruguay, que nuclea unas 500 carnicerías en todo el país, se pronunció en el mismo sentido, y aseguró que unos 100 comercios del sector cerrarán sus puertas a fin de año si no se encuentra “una solución inmediata para bajar los precios de la carne”.

Según Falero, “la solución para el mercado interno es que se produzca más”. “Si [los productores] quieren exportar en pie, produzcan más, pero no reduzcan la oferta para que el precio se dispare, porque eso beneficia sólo a un grupo”, señaló. En ese sentido, opinó que sería una buena medida incentivar económicamente a “los que producen más”. De esa forma, aseguró, el país no sería tan dependiente de lo que sucede con las exportaciones, como sucede actualmente con China. “Si hubiera una oferta fluida todo el año no sufriríamos tanto los vaivenes”, señaló, y advirtió que tampoco sería la solución tarifar la carne, “porque sabemos lo que pasó en Argentina, que fue un desastre, la producción de ganado se vino al piso y recién ahora se está retomando la exportación”. Falero aseguró que los carniceros mantuvieron dos reuniones este año con el titular de Ganadería, Enzo Benech, para solicitarle “alguna solución” al “año terrible” que padecieron las carnicerías y que derivó en el cierre de 30 integrantes de la gremial.

Según declaraciones que consignó Teledía, Benech afirmó que la situación que atraviesan las carnicerías responde a un “cambio cultural” y de estilo de vida, que no afecta solamente a este sector. “Cuando yo era niño, comprábamos en la carnicería. Hoy todas las grandes superficies, que están distribuidas en todo el país, tienen carnicerías. ¿La gente va al almacén de la esquina, a la panadería y a la carnicería y se pasa la mañana haciendo mandados, o va a un solo lugar y compra todo, aunque a veces le vendan más caro? A mí me pasa eso, y supongo que a todos les pasa más o menos lo mismo”, reflexionó. “Hay profesiones que se están terminando, y esa es una realidad. Yo no quiero que se terminen, yo quiero que sobrevivan, pero estamos en un mundo donde la economía manda, donde todo el mundo trabaja para ganar dinero y a veces los números no dan”, aseveró el jerarca.