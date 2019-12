Lacalle Pou confirmó a Delgado y Ferrés en la Secretaría y Prosecretaría de Presidencia

El presidente electo Luis Lacalle Pou confirmó que el senador nacionalista Álvaro Delgado será el secretario de Presidencia una vez que asuma el cargo, mientras que el abogado Rodrigo Ferrés actuará como prosecretario del inciso.

Tras reunirse con el presidente Tabaré Vázquez, Lacalle Pou dijo que quedó satisfecho “en lo político y en lo personal” con el encuentro, y sostuvo que le importaba mucho más el segundo aspecto que el primero.

También expresó que Uruguay no seguirá participando del Mecanismo de Montevideo -el grupo creado por Uruguay y México para buscar una salida de diálogo a la crisis política que vive Venezuela- una vez que asuma la Presidencia. “Tenemos una concepción general sobre la superabundancia de estrados internacionales. La superpoblación de grupos no nos convence, y menos me convence cuando tiene un carácter de afinidad ideológica. Integramos la ONU, la OEA y el Mercosur. Otra cosa es que se nos invite a una reunión en concreta”, expresó. Lo mismo respondió respecto al Grupo de Lima, aunque en este caso, matizó diciendo que concordaba con el diagnóstico que sus integrantes tenían sobre Venezuela.

El presidente Tabaré Vázquez y el presidente electo Luis Lacalle Pou durante la reunión mantenida hoy en Torre Ejecutiva.

También dijo que a priori –aunque aclaró que es un tema que no tiene definido- está a favor de que Luis Almagro sea reelecto como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Fuimos muy críticos de su política exterior cuando integró Cancillería, pero mayoritariamente estamos de acuerdo con la política llevada adelante en la OEA. La pregunta que nos tenemos que hacernos es cuánto va a tener que pasar para que tengamos un uruguayo en la secretaria general de la OEA. En el tema de Bolivia no tengo coincidencias con su punto de vista, en el resto sí. Así que tengo una predisposición a que continúe”, respondió.

Por último, se refirió al ajuste salarial de los funcionarios públicos que corresponde a principios de 2020, así como también al aumento de tarifas de las empresas públicas que suele darse al comienzo de un nuevo año. “Uno aspiraría a que haya determinada lógica y concordancia en las políticas aplicadas para el tema salarial como tarifario”, dijo Lacalle Pou, que recordó si bien su compromiso es que “el esfuerzo los ciudadanos ya lo han hecho”, para eso “influirá mucho las medidas que se tomen en estos meses”. “Uno apela a que, con un criterio de responsabilidad fiscal, no se tomen medidas que si no están coordinadas, sepamos que lo que va a suceder es que aumente el déficit fiscal”, culminó.