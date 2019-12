Lacalle Pou presentó su equipo y prometió un gobierno de “acción” y “sin excusas”

El presidente electo Luis Lacalle Pou anunció formalmente esta mañana su gabinete ministerial. El mandatario electo sostuvo que el equipo de gobierno tiene algunas “particularidades” como la “interacción de hombres y mujeres de distintos partidos partidos políticos en los ministerios” y la representación de “hombres y mujeres de la capital y del interior del país”. “Al fin y al cabo un gabinete comprometido con la realidad toda del país y con una visión integral”, resumió. “Estamos convencidos de que vamos a participar de un gobierno de acción. Con el diálogo necesario siempre presente, pero llega un momento que los uruguayos requieren de acción de sus gobernantes y esa va a ser una de las condiciones principales de nuestro gobierno”, subrayó Lacalle Pou.

El presidente electo anunció que mañana comienzan formalmente la transición entre los distintos ministerios, subsecretarías y direcciones de Estado. A su vez, manifestó que luego de procesar la información que reciba el gobierno electo la transmitirán a la población a mediados de febrero y a partir de allí se definirán las líneas de acción a seguir. “Queremos formar parte de un gobierno que hable mucho con el país, que no esconda nada, que le dé información veraz. Por eso es importante antes de asumir el primero de marzo tener una situación del estado del país y contarle a los uruguayos. Después vendrán las auditorías técnicas”, sostuvo.

“El éxito de los que estamos aquí no se va a medir en nuestro éxito personal, sólo vamos a poder decir que hicimos las cosas bien si el país está mejor”, sostuvo Lacalle Pou. “No va a ser un gobierno de excusas”, agregó. “Siempre fuimos críticos de los que no asumen las responsabilidades, de aquellos que siempre encuentran un por qué para no hacerse responsable. Creo en los gobiernos modernos horizontales y con delegación de atribuciones, creo en los gobiernos de equipo, pero a la misma vez creo en el gobierno de él responsable. Lo digo una vez más si hay alguien a quien criticar en el gobierno es al presidente de la República”.