Lavalleja: Ministerio de Defensa ordenó desarmar árbol con municiones y armas elaborado por el Batallón 11

En el marco de la Navidad Serrana, una fiesta local que se desarrolla en Minas, Lavalleja, el domingo militares del Batallón 11 armaron un árbol de Navidad con municiones y armas. El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, ordenó que se desarmara el árbol y determinó una investigación administrativa, ya que el árbol se armó sin previa autorización del comandante en jefe ni del ministerio, informó El País.

“Lo sacaron de contexto”, dijo la intendenta Adriana Peña a El Observador. Según explicó, la fiesta se realiza todos los años y los comerciantes e instituciones de la localidad son invitados a hacer un árbol temático. Peña puntualizó que el Batallón 11 ya ha participado en la festividad, pero ahora le “dan pelota” por la viralización en las redes sociales.

Javier Umpiérrez, diputado frenteamplista por Lavalleja, dijo a la diaria que no es compatible un “festejo navideño con armas”, y que no recuerda que los militares hayan hecho árboles temáticos en otras oportunidades. A su juicio, existió una “intencionalidad” en el armado del árbol y es necesario que la intendencia empiece a filtrar “los tipos de arbolitos que se arman”. “El armamento militar tiene un componente de guerra, eso está más que claro, pero una fiesta navideña tiene otro propósito. Más allá de las creencias religiosas, la Navidad es un momento de paz, armonía y familia”, explicó, para luego sostener que se trató de un hecho “totalmente desatinado”.

El diputado contó que el árbol generó rechazo en Lavalleja y agregó que si los militares quieren mostrar su armamento, pueden organizar una feria en el centro militar e invitar a quien quiera ir. Por ejemplo, durante la Semana de Lavalleja, en octubre, los militares exponen sus tanques y armamentos en la feria que se organiza.

Por su parte, el futuro ministro de Defensa Nacional, Javier García, manifestó que el árbol no fue de su agrado: “No me gustó. Tomé conocimiento por la prensa, tomé también conocimiento de las declaraciones. No debería suceder. El mando tiene que estar enterado de cualquier acción, y mucho más de las acciones públicas”, afirmó, en diálogo con Telemundo.