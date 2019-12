Listas alternativas obtuvieron al menos un cargo en el CEN colorado

Tercera Vía, la coalición conformada por las listas 3, de Gustavo Zubia, y 5, de Margarita Machado, habría alcanzado por lo menos un integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), tras las elecciones del sábado, en las que casi 500 convencionales eligieron sus nuevas autoridades partidarias.

La otra lista que se presentó, y la que obtendrá el mayor caudal de votos y casi todos los cargos, es la 1, un acuerdo entre Batllistas Unidos y Ciudadanos, que llevó en la plancha a los principales referentes del PC. El primero en la lista era el ex candidato y futuro ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi (Ciudadanos), y el segundo, el ex presidente Julio María Sanguinetti (Batllistas Unidos). Lo que ya está acordado, más allá de las formalidades, es que el próximo secretario general sea Sanguinetti.

Machado adelantó a la diaria que, gracias a la acumulación de votos entre las listas 3 y 5, obtendrán por lo menos un integrante del CEN. Todavía queda definir si será ella o Zubía quien ingrese de tener tan solo un lugar, porque habría un empate técnico, ya que la lista 3 tendría 24 votos –con uno que podría ser impugnado– y la 5, 23. En caso de igualdad, el nombre se definirá por sorteo.

Machado explicó que la intensión de sacar Tercera Vía era “cambiar el panorama de una lista única” y que para conseguir un lugar se necesitan entre entre 30 y 33 votos. “Nos pareció una posibilidad que la carta orgánica nos daba de pactar un sublema”, afirmó. Al ser consultada sobre los resultados, dijo que se “sorprendió favorablemente”, dado que el acuerdo de la lista 1 entre Ciudadanos y Batllistas Unidos “estaba muy reforzado y hubo una disciplina muy fuerte de los convencionales”. “En determinado momento se habló en términos bastante desagradables, como que era una deslealtad [formar el sublema], cuando, en realidad, fue ejercer un derecho y tener anhelo de una mayor transparencia en la conducción de la política interna del partido”, dijo. De todas formas, aseguró que, en caso de confirmarse su elección, votará por Sanguinetti para la secretaría general, ya que es un compromiso de quien ganó las internas del PC.

Mariella Demarco, candidata a la Comisión Nacional Electoral por la lista 5, confirmó a la diaria que el sorteo está establecido en la legislación electoral y que incuso hay antecedentes, “no muchos, pero sí algunos”.

Con los resultados actuales quedaría fuera del CEN Pablo Perna, convencional y ex candidato a diputado que se hizo conocido en la campaña de las elecciones internas por prometer “mano dura y plomo”. Perna ocupaba el lugar 15 de la lista 1.

Guido Machado, actual secretario general del PC, prefirió no adelantar los resultados primarios porque todavía hay alrededor de 60 votos observados. Mañana estará el escrutinio definitivo porque hubo departamentos, como Colonia, en los que todos los votos fueron observados. Según Guido Machado, se instalaron 19 mesas receptoras y en Montevideo hubo una mesa para las personas del interior que tuvieran que sufragar en la capital. El actual secretario general sostuvo que fue una jornada “ejemplar”, sin problemas en ninguno de los departamentos: “Fue un clima de fiesta y fraternidad, y sentimos que el partido está vivo y fuerte”.

En relación con la coalición de gobierno, aseguró que a pesar de las decisiones del presidente electo, Luis Lacalle Pou, las decisiones del PC pasarán por el CEN. “Los ministros que están en representación del partido responden a las acciones del Ejecutivo Nacional. Lo digo por las diferencias que puedan existir en un tema puntual”, expresó. De todas formas, dijo que “hay en el partido un espíritu muy fuerte de colaboración para con el nuevo gobierno”. Guido Machado aclaró que no habría ningún impedimento para que Talvi integrara el CEN siendo ministro, porque su cargo no tiene impedimentos constitucionales para participar en política.

Representación política

El sábado, Talvi explicó, en declaraciones reproducidas por El Observador, que la propuesta de Sanguinetti surgió porque entendieron que “Ciudadanos es un sector en crecimiento y, dada nuestra participación en la coalición, era importante que el PC compareciera unido. Por eso le ofrecimos la secretaría general a Sanguinetti: para que la representación política la tenga la mayoría del partido”.

Esta será la tercera vez que el ex presidente ocupe ese cargo. “Lo fui bajo la elección interna del 82, durante la dictadura. Ahí el cargo era lo que había: no había diputados ni senadores; no había nada”, recordó el ex mandatario en declaraciones a Canal 12. Volvió a asumir el cargo en el primer gobierno del Frente Amplio.

Al ex presidente le parece “mal” y “sin ningún sentido” cuestionar cuánto puede durar la “coalición de gobierno”. “En política ponerse plazos es lo peor que puede ocurrir. Eso para mí es un dogma. Ya la realidad le pone tantas restricciones a uno como para, además, inventarse una”, sostuvo.