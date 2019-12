Lucía Topolansky: candidatura a la IM de Alejandro Sánchez “estaba muy atada al resultado electoral”

Mientras en el Frente Amplio (FA) se termina de asimilar la derrota en las elecciones nacionales y se trabaja en la transición del Poder Ejecutivo, de a poco se ponen sobre la mesa las candidaturas para las intendencias, con la gran incógnita de la comuna capitalina. El viernes, en la radio M24, el ex presidente José Mujica dijo que su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), “casi seguro” no va a proponer a ningún candidato para la Intendencia de Montevideo (IM). “En primera instancia tenía una decisión, pero, dado el resultado [electoral] y cómo está la situación, nosotros queremos colaborar con la unidad, no sólo formal, sino hasta diría en materia de sentimiento, y me parece que no vamos a pujar por ese cargo. Pero todavía no tenemos resuelto lo que vamos a hacer desde el punto de vista concreto”, agregó.

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky (MPP), dijo a la diaria que quieren dar “una batalla firme” por las intendencias, por lo que planean mantener las que ya están a cargo del FA (Canelones, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rocha y Salto) y, si pueden, “conquistar alguna más”. “También tenemos que dar una batalla muy firme por el tercer nivel de gobierno, para tener la mayor cantidad de concejales y alcaldes, porque ese es un nivel de gobierno sumamente importante”, señaló. Subrayó que el MPP va a apoyar las candidaturas de aquellos intendentes de los departamentos del interior que aspiren a la reelección, pero que en Montevideo hay “más incertidumbre”, porque no saben “cuál es el panorama”: “Ha habido mucha corrida de nombres, pero todavía sin ningún asidero”.

Uno de los posibles candidatos a la IM era el diputado del MPP Alejandro Sánchez, que había sido propuesto por el propio Mujica para la campaña electoral. Consultada al respecto, Topolansky dijo que, si bien es una idea que “puede concretarse o no”, “estaba muy atada al resultado electoral”. Explicó que manejaban tres posibles resultados y se dio el segundo, “perder por un pelín”, por lo que deben analizar “qué significa ese quede” y cómo votó el FA en los departamentos en los que las intendencias están a su cargo. Agregó que la intención del MPP no es “copar nada”, ya que, como tuvieron muchos votos en las elecciones nacionales y lograron mucha representación parlamentaria, a la gente le puede “dar la impresión” de que quieren “copar todo”, pero eso está “lejísimos” de su intención. “Queremos tratar de que el FA gane alguna intendencia más. Sería muy bueno para nosotros frente a este quede de las elecciones nacionales”, consideró.

La gran incógnita es si el ex candidato Daniel Martínez (Partido Socialista, PS) querrá presentarse de vuelta como aspirante para la IM. El diputado socialista Roberto Chiazzaro (PS) dijo a la diaria que ese tema todavía no se habló dentro del partido y que tampoco recibieron “alguna noticia” de que Martínez “quiera o no ser candidato”. Subrayó que en este momento empezaron a hacer evaluaciones sobre las elecciones y que todavía “es prematuro” tocar el tema de las posibles candidaturas departamentales.

Similar postura tomó el Partido Comunista del Uruguay. Gerardo Núñez, diputado de ese partido, dijo a la diaria que ahora resulta “totalmente inconveniente” discutir nombres para las intendencias y que es muy importante analizar las elecciones nacionales, porque “hay mucho para aprender de allí”. “Metodológicamente, lo primero que corresponde es evaluar el proceso electoral; de ahí se van a desprender determinados lineamientos de trabajo hacia las intendencias. Empezar a hablar ya de nombres sería incurrir en errores que ya se cometieron y tienen un nivel de rechazo muy grande en la sociedad. A mí me cayó bastante mal que al otro día de haber perdido el gobierno ya estuvieran sonando nombres de compañeros para la intendencia”, sostuvo.