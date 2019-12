El presidente electo, Luis Lacalle Pou, tiene la agenda cargada. Su principal objetivo: completar el gabinete antes de que termine la próxima semana y luego pasar a la etapa de las empresas públicas y los servicios descentralizados.

El jueves mantuvo una reunión con su futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y empezó a delinear las primeras líneas de acción de las políticas en materia de seguridad. Aunque se había manejado como opción, el ex comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario y uno los principales asesores de Lacalle Pou en la materia, Álvaro Garcé, no será el subsecretario del Ministerio del Interior y en cambio estará en la Secretaría de Inteligencia, en la Torre Ejecutiva, según informaron fuentes nacionalistas. Uno de los nombres que se manejan como opción para secundar a Larrañaga es el de Guillermo Maciel, que era director del Observatorio de Seguridad de la Fundación Propuestas del Partido Colorado y que abandonó esa colectividad en setiembre, por discrepancias con las propuestas en seguridad del candidato Ernesto Talvi.

La danza de nombres para el resto de los cargos vacantes en el gabinete continúa, pero la mayoría ya están confirmados. Hay tres cargos que están claros desde hace tiempo: Pablo da Silveira será el ministro de Educación y Cultura, Azucena Arbeleche la de Economía y Finanzas (MEF), y Pablo Bartol encabezará Desarrollo Social.

Esta semana hubo más confirmaciones: el lunes el presidente electo informó que Álvaro Delgado será el secretario de Presidencia y Rodrigo Ferrés el prosecretario. También está confirmado que Talvi estará en la cancillería, Carlos María Uriarte en Ganadería, Agricultura y Pesca (el subsecretario sería Ignacio Buffa) y el tercer ministerio del Partido Colorado sería Turismo (el nombre que se ha manejado es el de Germán Cardozo). Luis Alberto Heber y Juan José Olaizola estarán al frente de Transporte y Obras Públicas; Javier García al frente de Defensa Nacional y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, ocupará la titularidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, secundado por el nacionalista Mario Aritzi.

Los ministerios de Salud Pública y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente serán para Cabildo Abierto, pero la negociación entre el grupo de Guido Manini Ríos y el presidente electo todavía no está cerrada. Tampoco está confirmado quién estará al frente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero una de las opciones que se manejó fue la de Adriana Peña.

Para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, según confirmó la diaria, el presidente electo mantiene intactas sus aspiraciones de nombrar a la dupla integrada por Isaac Alfie y José Luis Falero. Por otra parte, el intendente de Florida, Carlos Enciso, estaría en la Corporación Nacional para el Desarrollo, y el ingeniero y asesor en Energía del Partido Nacional, Omar Paganini, es una de las opciones que se manejan para la presidencia de UTE.

En el equipo económico también hay novedades: el director de ANCAP, Diego Labat, estará al frente del Banco Central, y Alejandro Irastorza estaría en la subsecretaría del MEF, secundando a Arbeleche.

La principal asesora de Alianza Nacional en materia educativa es la profesora de Historia, Ana Ribeiro, que se reunió este viernes con el presidente electo, Luis Lacalle Pou. A la salida de la reunión, Ribeiro dijo que se trató de una reunión “amable y muy grata” pero no quiso profundizar en los detalles del intercambio que mantuvieron. Según pudo saber la diaria, en base a fuentes del gobierno, una de las alternativas que se maneja es que Ribeiro sea la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, una cartera que será comandada por el principal referente programático del gobierno electo, Pablo da Silveira.

La renuncia de Fernando Filgueira a la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, a finales de octubre de 2015, fue uno de los hechos políticos más relevantes del arranque de la administración de Tabaré Vázquez. Había sido el principal referente en educación de Vázquez durante aquella campaña electoral, y su salida del Ejecutivo se concretó unos días después que la del director de Educación, Juan Pedro Mir, tras discrepancias con la ministra María Julia Muñoz. A pesar de estos cruces, en octubre de este año Filgueira le envió una carta al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, en la que explicaba porqué era necesario apostar a un cuarto gobierno de izquierda con Daniel Martínez a la cabeza.

El nombre de Filgueira, integrante de Eduy21, siempre generó simpatías entre los partidos de la denominada “coalición multicolor”. Según pudo saber la diaria, integrantes del gobierno entrante están pensando en ofrecerle la presidencia del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), aunque todavía no han formalizado la propuesta.

Gustavo Penadés no descartó aumento de impuestos en el futuro gobierno

Si bien el presidente electo, Luis Lacalle Pou, sostuvo durante la campaña que no aumentaría los impuestos, el diputado nacionalista Gustavo Penadés –que asumiría en el Senado de confirmarse la designación de Luis Alberto Heber al Ministerio de Transporte y Obras Públicas– dijo que no puede comprometerse a eso.



En una entrevista con el programa Quién es quién, de Diamante FM, Penadés cuestionó al gobierno actual por no hacer un ajuste de tarifas y dijo que el Ejecutivo que asumirá el 1º de marzo no conoce con claridad la magnitud del “agujero” con que se va a encontrar. “Yo creo que puede llegar a ser un poco mayor” de lo que se espera, dijo Penadés respecto del actual déficit fiscal, que ronda el 5% del Producto Interno Bruto.



“Tenemos que ver la situación financiera en que el país se encuentra y cuáles serán los ajustes que habrá que hacer intragobierno. Aumentar los impuestos es el camino más fácil, pero tiene consecuencias gravísimas”, dijo el legislador, que sostuvo que si bien ese “era tradicionalmente el primer camino que se transitaba”, para el futuro gobierno “pasa a ser el último en transitarse, porque antes hay que hacer un esfuerzo en el gasto público”.



“Antes de hablar de aumento de impuestos, hay que hablar de reducción de gastos”, dijo Penadés, quien sin embargo confesó que no puede comprometerse a que no vaya a existir una suba de impuestos, en la medida en que “no sabemos la situación en que vamos a agarrar la economía”: “No se quiere aumentar impuestos y hay un compromiso preelectoral, lo que pasa es que nos dejan un agujero enorme”.