Luis Lacalle Pou presentará su gabinete de ministros el lunes

Este martes el presidente electo, Luis Lacalle Pou, viajará a Argentina junto con el presidente Tabaré Vázquez para asistir a la asunción de mando de Alberto Fernández, pero antes de emprender el viaje continuó con su intensa agenda de reuniones para definir la composición del gabinete. La presentación del equipo que comenzará su gestión el 1º de marzo será el lunes de 16 de diciembre. Lacalle Pou ha manifestado en más de una oportunidad que su voluntad es presentar a los 13 ministros, así como a los subsecretarios y directores generales.

Entre otros, Lacalle Pou se reunió con el ex presidente de la Federación Rural Carlos María Uriarte, quien estará al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El subsecretario de esa cartera será el nacionalista Ignacio Buffa. Luego de la reunión con el presidente electo, Uriarte señaló en diálogo con la prensa que hablaron sobre “la situación actual” del campo y “cuáles son las expectativas que tenemos en el sector”. El colorado manifestó que es “fundamental devolverles la esperanza y la motivación a muchos productores que hoy están pensando más en dejar la producción que en continuar”. Además, criticó al actual gobierno, del que dijo que ha “ninguneado” al movimiento Un Solo Uruguay, y afirmó que la próxima administración deberá “atenderlos”.

Además, el futuro ministro de Ganadería dijo que sería una buena medida bajarle el IVA a la carne. “Personalmente considero que en un mes de fiestas se tendría que tener la sensibilidad de tomar alguna medida para que haya carne más barata”, sostuvo, y agregó: “El Estado está recibiendo muchos ingresos porque vende mucho más caro, entonces bajarle el IVA sería una medida de recibo, aunque sea por este mes, para que sea más accesible”. Asimismo, dijo que “el ideal sería importar carne de calidad como lo hace Estados Unidos”, que a la vez que “ha sido el principal exportador de carne al mundo, importaba carne para su consumo propio, siempre de calidad”.

El Partido Colorado (PC) tendrá tres ministerios. El ex candidato Ernesto Talvi estará en la cancillería, cartera en la que como número “dos o tres” se perfila el asesor en política exterior de Lacalle Pou Diego Escuder, quien además acompañó, en nombre del nuevo gobierno, a la delegación del gobierno actual a la cumbre del Mercosur que se llevó a cabo la semana pasada. El tercer ministerio para el PC es el de Turismo, que ocupará el diputado Germán Cardoso, del sector Batllistas, según logró confirmar la diaria.

En tanto, Isaac Alfie aceptaría el cargo al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), aunque no lo hará en representación del PC, y el actual intendente de San José y senador electo por el PN, José Luis Falero, lo acompañaría en la gestión.

En la tarde de este lunes, Lacalle Pou se reunió con uno de sus asesores en materia de turismo desde 2013, el ex diputado suplente del Partido Nacional (PN) Remo Monzeglio. Luego de la reunión, dijo que no hubo planteos concretos del presidente electo para integrar el equipo de gobierno, pero que “siempre está dispuesto a trabajar”. Comentó que charlaron justamente de turismo y sobre las expectativas para la próxima temporada.

Uno de los ministerios que resta definir es el de Industria, Energía y Minería (MIEM). Según fuentes que consultó la diaria, se maneja el nombre de Carmen Sánchez, coordinadora del área de promoción del emprendimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas y asesora de Lacalle Pou en el área. Eventualmente podría ser la subsecretaria de esa cartera.

Otras dudas que se mantienen giran en torno a quiénes participarán por Cabildo Abierto (CA). Los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) serán para este partido, pero la negociación sigue abierta, tal como dijo a la diaria el dirigente de CA Rivera Elgue: “No está terminado el tema. No tenemos una definición absoluta del gabinete”. El coronel retirado explicó que CA entregó una lista de nombres a Lacalle Pou para ocupar no sólo la titularidad de esas carteras, sino otros cargos en subsecretarías y direcciones en otros ministerios, aunque no especificó cuáles. “No voy a hablar de los nombres hasta que el presidente los anuncie”, dijo. De todas formas, la prensa manejó algunos nombres en los últimos días, entre ellos el del propio Elgue como subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, a cuyo frente estará Javier García. También se mencionó a la senadora electa Irene Moreira como una posibilidad para ocupar la titularidad del MVOTMA.

El neurólogo Daniel Salinas, ex gerente de Recursos Materiales del CASMU e integrante de CA, estaría en el equipo del MSP, según informó El País. También se mencionó al otorrinolaringólogo Andrés Saibene, del sector Todo por el Pueblo, liderado por el empresario y senador electo Juan Sartori. El dirigente de dicho sector Alem García dijo a la diaria que no puede “ni confirmar ni desmentir” esa información. “Lo único que sé es que todos los recursos humanos que tiene Todo por el Pueblo van a estar a la orden del presidente electo”, aseguró.

El dirigente había sugerido a Lacalle Pou que Sartori ocupara el cargo de canciller; ante la confirmación de que ese cargo lo desempeñará Talvi, García dijo que no se han mantenido nuevas reuniones con el presidente electo para que el empresario ocupe otra posición en el gobierno entrante. “La verdad es que a esta altura no te puedo decir nada al respecto. Nosotros estamos para apoyar; no vamos a hacer ningún tipo de cuestionamiento por nada, queremos el éxito total y absoluto de las gestiones”, expresó. Fuentes cercanas a Sartori dijeron a la diaria que no tiene intenciones de ocupar ningún cargo en el gobierno y que piensa dedicarse al Senado, “ya tiene planificados” sus próximos cinco años de trabajo y se relanzará como candidato a la presidencia en las próximas elecciones.