Luis Lacalle Pou presentó su equipo de gobierno: “Sólo vamos a poder decir que hicimos las cosas bien si el país está mejor”

Este lunes se hizo la primera foto del equipo de gobierno completo que entrará en funciones a partir del 1º de marzo de 2020. Las mujeres y hombres de cuatro partidos políticos integrantes de la coalición “multicolor” se dispusieron en tres filas frente a una pancarta que relucía el logo de la futura administración. Al frente, parado en el centro, con la vicepresidenta electa, Beatriz Argimón, a su izquierda y la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, a la derecha, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, presentó públicamente a quienes lo acompañarán en los próximos años al frente de los ministerios, subsecretarías y direcciones de Estado.

“Quedan 76 días para que asuma el nuevo gobierno, y con mucho gusto, después de estos días de trabajo y de negociación política con los partidos que integramos la coalición, les presentamos este conjunto de hombres y mujeres que van a integrar el gabinete a partir del 1º de marzo”, dijo Lacalle Pou al inicio de la conferencia de prensa en el hotel Dazzler.

Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas: “Me honra ser la primera mujer ministra de Economía, pero lo importante es hacer las cosas bien”.

El mandatario electo no mencionó uno por uno a los integrantes del equipo, pero destacó sus “particularidades”, entre las que mencionó la participación de hombres y mujeres provenientes no sólo de diferentes partidos políticos, sino de la capital y del interior del país, lo que permite que sea un gabinete “comprometido con toda la realidad del Uruguay y con una visión integral”. Resaltó que su gobierno será “de acción”. “Con el diálogo necesario siempre presente, pero [convencidos de que] llega un momento en el que los uruguayos requieren la acción de sus gobernantes, y esa va a ser una de las condiciones principales de nuestro gobierno”, remarcó el presidente electo.

“El éxito de los que estamos aquí no se va a medir en nuestro éxito personal; sólo vamos a poder decir que hicimos las cosas bien si el país está mejor”, sostuvo Lacalle Pou. “No va a ser un gobierno de excusas”, agregó. “Siempre fuimos críticos con los que no asumen las responsabilidades, con aquellos que siempre encuentran un por qué para no hacerse responsables. Creo en los gobiernos modernos horizontales y con delegación de atribuciones, creo en los gobiernos de equipo, pero a la misma vez creo en el gobierno del responsable. Lo digo una vez más: si hay alguien a quien criticar en el gobierno es al presidente de la República”.

Pablo Bartol, ministro de Desarrollo Social: “Hay muchos otros lugares donde hemos identificado que se puede ahorrar mucho, pero no necesariamente es el Mides”.

La transición bilateral entre las carteras ministeriales comenzará este martes. Durante su discurso el presidente electo anunció que luego de recibir la información del gobierno actual respecto de cada cartera, la procesarán y luego la transmitirán a la población a mediados de febrero. En esa oportunidad también presentarán cuáles son las líneas a seguir en cada área del Estado, porque entre los objetivos del mandatario electo está llevar adelante un proceso de transición y un gobierno “que hable mucho con el país, que no esconda nada y que dé información veraz”. A su vez, Lacalle Pou dijo que hay varios aspectos de la situación actual del país que los partidos de la coalición conocen, “por eso no vale aquí la sorpresa, pero sí la aclaración y la explicación de algunos temas”, manifestó, y reiteró que las decisiones que adopte el gobierno saliente no alterarán los compromisos electorales.

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social: “La idea es que los Consejos de Salarios sigan siendo potentes”.

Tras las palabras del presidente electo, varios ministros participaron en improvisadas ruedas de prensa. Arbeleche habló sobre las tarifas públicas y manifestó que en los próximos días comunicarán a la población una definición a partir de la información recibida por el Poder Ejecutivo actual y la reunión de este lunes. “Primero tenemos que saber cuál es la situación para planificar una estrategia y llevar así las medidas adelante”, manifestó.

El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, señaló que una de las principales medidas que implementará en seguridad será el “respaldo a la Policía”: “La Policía va a tener el respaldo del ministerio y del gobierno de la República de manera total, para poder cumplir con su función; después, hay muchas otras cosas que exceden el día de hoy”. Consultado sobre si impulsará, en forma de proyecto de ley, algunos de los puntos de la reforma constitucional que impulsó y fracasó en las elecciones nacionales de octubre, el futuro ministro sostuvo que no correspondía hacer anuncios de ese tipo en ese momento.

Irene Moreira, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente: “Hay que eliminar los asentamientos, que en estos últimos períodos han crecido de forma vertiginosa”.

El designado ministro de Defensa Nacional, Javier García, habló sobre las Fuerzas Armadas, en particular sobre la Armada y la Aérea, que están “en una situación límite” que “pone en cuestionamiento su operativa”. “Vamos a tener que modernizar y renovar sin plata” para poder cumplir con los objetivos de seguridad y no obstruir las metas de ahorro de la próxima administración, afirmó. Además, dijo que se revisarán los contenidos de la Ley Orgánica Militar para que responda a “la visión de todo el sistema político”. García estará acompañado por el dirigente de Cabildo Abierto (CA) Rivera Elgue en la subsecretaría y Fabián Martínez, del Partido Nacional (PN), en la dirección general.

Ernesto Talvi, ministro de Relaciones Exteriores: “Vamos a trabajar sin descanso para mejorar la vida de los ciudadanos del país”.

Irene Moreira, que estará en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dijo que entre sus prioridades estará la erradicación de los asentamientos y el trabajo por el medioambiente, mientras este último tema permanezca dentro de su cartera, dado que la ley de urgente consideración prevé la creación del Ministerio de Medio Ambiente. En relación a la participación de Daniel Salinas (de CA, al igual que ella) en el gabinete como ministro de Salud Pública, Moreira dijo que no tiene ningún comentario al respecto y que el neurólogo “ya ha dado las explicaciones suficientes y ha hablado directamente con el presidente electo”.

Javier García, ministro de Defensa Nacional: “Vamos a tratar de modernizar y renovar sin plata”.

Por su parte, el futuro titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Pablo Bartol, se refirió al impacto que podría tener el ahorro de los 900 millones de dólares que se propone llevar adelante Lacalle Pou en su gobierno. “El ahorro va a estar, por un lado, en la estructura. Hay muchos programas que exigen mucha estructura con sueldos altos y que realmente no han tenido el impacto que se esperaba. Entonces habrá una simplificación de la estructura general del Mides”, señaló Bartol. No obstante, aclaró que el ahorro “va a ir por otros organismos”. “Lo hemos hablado con Azucena. Hay muchos otros lugares que ella ha identificado en los que se puede ahorrar mucho, pero no necesariamente el Mides”, manifestó.

El líder del Partido Independiente y futuro titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, señaló que durante el próximo gobierno hay que “buscar entendimientos” entre empleadores y trabajadores. “Hay que dar la señal clara desde el gobierno de garantía de equidad, ecuanimidad y de que va actuar con apertura hacia las dos partes”, expresó. Asimismo, aseguró que no habrá grandes modificaciones a los Consejos de Salarios. “Los contenidos de negociación tienen que ser amplios, no sólo sobre salarios mínimos sino sobre otras condiciones laborales. Hay que buscar mecanismos que permitan que aquellos trabajadores y empresarios que son los más débiles tengan respuesta. Ahí está el rol del MTSS”, sostuvo.

Daniel Salinas, ministro de Salud Pública: “El énfasis de nuestra gestión estará en las personas”.

Salinas, que estará en el Ministerio de Salud Pública, sostuvo que serán prioridad en su administración la profundización del Sistema Nacional Integrado de Salud y la “reformulación” del Fondo Nacional de Recursos, dado que las políticas de medicamentos de alto costo son “un tema espinoso”.