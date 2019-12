Maldonado: Gerardo Viñales será candidato a la Intendencia por la Liga Federal

El sector Cabildo 1813, liderado por el ex diputado Darío Pérez, llevará como candidato a las elecciones departamentales a Gerardo Viñales, director de Deportes del Municipio de San Carlos.

En diálogo con FM Gente, Viñales valoró la “generosidad enorme” del ex diputado, que resolvió no presentarse a las elecciones municipales y explicó que “hubo un cambio... no sé si llamarle de liderazgo, pero sí de propuesta. Y los compañeros eligieron mi nombre para ir a proponerle al Frente Amplio, que es el que va a definir en su convención. Nuestra propuesta es que sean tres candidatos”.

Según indicó Viñales al medio radial, Cabildo 1813 tiene 18 convencionales pero necesitaría el apoyo de ocho más para aprobar su candidatura. A su vez, dijo que están abiertos a negociar incluso con la lista 738, liderada por el ex intendente Óscar de los Santos, el principal competidor de Pérez en comicios anteriores.