Mayra Nebril ganó el premio Lussich de cuento y novela

La psicoanalista Mayra Nebril es la más reciente ganadora del Premio Lussich, según informó la Intendencia de Maldonado, organizadora del certamen de narrativa uruguaya inédita. El jurado, integrado por Alicia Torres, Elvio Gandolfo y Guillermo Pellegrino, escogió a la novela El ajolote de Althusser como ganadora del primer premio.

Nebril contó a_ la diaria_ las líneas de la novela: “Trata sobre una organización que se llama ASUMME: Adelgazamientos Sociales, Un Mundo Mejor Existe. Es una institución radicada en Uruguay ante una epidemia de obesidad que afecta al mundo entero. Mientras el gordo en cuestión hace su aldelgazamiento, elije una persona con carencias sociales, económicas, para que viva en su casa, utilice sus objetos y logre una conquista social mientras tanto. La novela está protagonizada por un periodista obeso que hace el tratamiento y por Althusser Estigarriaba, un joven mexicano que lleva el nombre por el filósofo pero no sabe prácticamente nada de él, que es elegido por el periodista para que viva en su casa. La novela es ese periplo de Althusser viviendo en Montevideo y del periodista reseñando el tratamiento, y de los cruces y evidentes contactos entre la gordura y la locura”.

La novela anterior de Nebril, Inédita herencia, había obtenido el segundo premio en el concurso del MEC y fue editada este año por el sello Estuario. Además, Nebril publicó ficción en diversas antologías, así como en medios especializados en psicoanálisis.

“La ficción siempre corrió en paralelo al psicoanálisis. Escribo y me recibí desde hace aproximadamente 20 años”, dijo Nebril. “Empecé a una primera novela cuando estaba embarazada de mi hija mayor, y la terminé cuando ella tenía seis meses. Luego escribí otra, y una tercera, que sí me pareció que estaba pronta para publicar y es El ajolote de Althusser. La llevé a algunas editoriales, no tuve suerte y quedó archivada hasta que escribí la cuarta novela, que es Inédita herencia, que premió el MEC en 2017”.

El segundo premio del Lussich fue para Teresa Puppo por H_istorias de ahogados, brujas, vampiras y pollos_ y el tercer premio,para Richard Dutra por Donde aprieta el zapato y otros cuentos.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el jueves 19 en el Arboretum Lussich.