El futuro ministro de Defensa, Javier García, confirmó que la norma que permite el derribo de aviones sospechosos de transportar drogas propuesta por Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral formará parte de la ley de urgente consideración que impulsará el nuevo gobierno. Varias organizaciones de narcotraficantes que envían droga a Uruguay por vía fluvial se manifestaron de acuerdo con la medida. “Está claro que Uruguay está ante una situación crítica en materia de tráfico de drogas, y para que haya seguridad es imprescindible que el espacio aéreo esté protegido con mano firme. Si un avión no tiene nada que ocultar no tiene por qué temer, pero si trae droga y no responde al aviso oficial, entonces que se atenga a las consecuencias. Es la única manera de hacer esto”, declaró un lugarteniente de uno de los cárteles que utilizan la hidrovía del Cono Sur para transportar droga hacia África y Europa vía Uruguay.

Pero la ley de derribos también es bien vista por algunos narcotraficantes que hacen entrar y salir droga de Uruguay por avión. “Nosotros utilizamos jets privados elegantes, porque nos dedicamos a los cargamentos importantes. Supongo que a esos no los van a derribar. Con un gobierno encabezado por Lacalle Pou, nosotros asumimos que la idea es que se derriben esas avionetas viejas y chiquitas que a lo sumo llevan un par de paquetes de cocaína”, declaró un integrante de una de estas organizaciones delictivas.