Óscar Andrade dijo que Carolina Cosse sería “excelente” para la IM; Daniel Martínez se postularía si no genera un escenario crítico en el FA

En un escenario de indefinición similar al de los partidos tradicionales, el Frente Amplio (FA) se apresta lentamente a definir sus candidaturas de cara a las elecciones departamentales de Montevideo, y una de las mayores incógnitas es si el ex intendente y ex candidato a presidente de la fuerza política, Daniel Martínez, se postulará o no a su reelección para el sillón comunal. Según pudo saber la diaria, el otrora candidato a presidente dio a entender a sus dirigentes más cercanos que volvería a postularse a la intendencia siempre y cuando su nombre no genere una situación de crisis en la interna frenteamplista.

Varios sectores están expectantes sobre cuál será la postura de Martínez, mientras que otros quieren que la intendencia capitalina no ponga en carrera a nadie de cara a 2024. Uno de ellos fue el senador electo Mario Bergara, que dijo este lunes en una entrevista con La República que aspira a que el futuro intendente “se comprometa a cumplir los cinco años de gobierno departamental por el bien de los montevideanos”, lo que implicaría en los hechos que quien accediese al cargo no podría ser candidato presidencial. Semanas antes, la actual ministra de Turismo y senadora electa, Liliam Kechichian, había dicho a la radio La 1410 que aspiraba a que Progresistas, el lema liderado por Bergara en varias de sus listas, tuviera un candidato propio a la intendencia.

El eventual apoyo a Martínez, no obstante, no parece ser el mismo que el que tuvo el ex intendente en las internas. En Asamblea Uruguay, por ejemplo, el nombre que genera más simpatía es el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, incluso frente a Martínez, aunque por el momento en el sector no hay una resolución tomada.

De crecer la candidatura de Martínez, podría volver a medirse con una de sus antiguas rivales en la interna: la senadora electa Carolina Cosse. Este lunes el también senador electo Óscar Andrade (Partido Comunista del Uruguay) –que fue el principal aliado de Cosse tras la interna– sostuvo en una entrevista con Del Sol FM que la postulación a la intendencia de la ex ministra de Industria es una “posibilidad” e incluso puede ser su “candidata”. “A Carolina le sobran condiciones para estar al frente de la Intendencia”, agregó Andrade, que dijo que lo que hay que ver es “qué respaldos políticos hay”. El sindicalista dijo que aún no hay definiciones sectoriales y que lo que importaría es ver cuánto respaldo recibe. “Mientras más sectores pueda representar, mejor”, agregó.

Pero esta última opción no es viable para el Movimiento de Participación Popular (MPP), ni tampoco la de Martínez. El sector que lidera a nivel nacional el ex presidente José Mujica no quiere reiterar la interna de 2019 a nivel departamental y tampoco buscará promover un candidato de sus filas, a sabiendas de que posiblemente en Canelones y Rocha sean reelectos Yamandú Orsi y Aníbal Pereyra, también orgánicos del MPP. La idea que impulsa Mujica es buscar un candidato por fuera del MPP, que reúna los mayores apoyos posibles, y en esa línea se enmarcaba la postulación del actual presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, que hasta el momento no ha generado mayores novedades. “Es posible que haya tres candidatos”, vaticinó un dirigente del sector.