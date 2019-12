Tabaré Vázquez hablará con Alberto Fernández por el “dólar turista”

El presidente Tabaré Vázquez conversará con su par argentino Alberto Fernández acerca de las medidas contenidas en el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva que su gobierno envió al Parlamento, y que implica la implementación del “dólar turista”: un impuesto de 30% para las compras en moneda extranjera.

La charla la anunció la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, en una entrevista con la agencia Efe. Según dijo, los presidentes “van a hablar” sobre la situación, aunque no puede asegurar que algo vaya a cambiar.

Kechichian dijo comprender la situación que vive Argentina, pero sostuvo que afectará a Uruguay. “Tienen 16 millones de pobres, una situación muy compleja, pero para nosotros es un golpe muy negativo, porque efectivamente aleja a mucha gente de la posibilidad de venir a visitar Uruguay”, dijo la ministra.

La implementación de esta medida económica llevó a una reunión el martes entre autoridades del Ministerio de Turismo y la Cámara de Turismo. El presidente de esta cámara, Juan Martínez, dijo a la salida del encuentro que no sólo se abordó el turismo del exterior, sino de la importancia del turismo interno, y en esa línea propuso que se le exonere el IVA a los turistas uruguayos en servicios como los hoteles y la venta de paquetes turísticos.

Si bien la propuesta será estudiada por el Ministerio de Economía y Finanzas,

la ministra dejó entrever que no será fácil conceder este beneficio: “Nos preguntaron si podía haber alguna otra medida y he sido sincera: los esfuerzos del Estado han sido los máximos que hemos podido hacer, pero en estas horas trataremos de tener algún intercambio con las autoridades de Argentina para saber un poquito más; es una ley que tiene que ir al Parlamento y todavía no la conocemos en profundidad”.