Tarifas públicas generan la primera diferencia en la transición

“Era una reunión que hace tiempo que veníamos soñando y preparando. Y la verdad es que nos vamos muy satisfechos”. Así habló el presidente electo, Luis Lacalle Pou, este lunes de mañana en la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, luego de reunirse con el mandatario actual, Tabaré Vázquez. Lacalle Pou subrayó que la reunión tuvo dos aspectos y uno era “personal”, del que no quiso revelar su contenido pero que era “necesario”. Luego destacó el aspecto de las “formalidades de la transición”, apelando “al republicanismo de Vázquez”, y que le anunciaron la “apertura de información” del gobierno, ya sea de forma bilateral o “con todos los equipos técnicos en estos días”. Además, el presidente electo aprovechó la oportunidad para confirmar que el senador blanco Álvaro Delgado será el secretario de presidencia de su gobierno, mientras que el abogado Rodrigo Ferrés, encargado de la redacción del proyecto de ley de urgente consideración, será su prosecretario. Ambos lo acompañaron en la reunión con Vázquez y estaban presentes en la conferencia.

En cuanto a los temas tratados en el encuentro, Lacalle Pou señaló que pidió que en la delegación uruguaya de la reunión de los presidentes del Mercosur del jueves esté presente alguien de “confianza” del gobierno entrante, a lo que Vázquez accedió. “Estuvimos hablando de temas relativos a las tarifas, a los salarios, cuál va a ser la proyección. Todavía no tenemos información, pero quedó planteado para ir trabajando en los equipos. También hablamos de temas de índole económica y laboral, de proyectos presentados por el gobierno en el Parlamento, y algunos temas vinculados a la seguridad pública y a hechos recientes. Toda información que es importante que el gobierno entrante vaya manejando debido a la coyuntura, porque hay decisiones que se van a dar en estos tiempos pero de alguna manera van a surtir efectos durante el período que viene”, agregó. Además, destacó que es una transición con apertura y diálogo, “a la uruguaya”, de la manera a la que “nosotros estamos acostumbrados, pero en otros países, por suerte, nos miran con cierta envidia porque somos capaces de hacer esas cosas, y hay que cuidarlas”.

El presidente electo dijo que uno de los temas que habló con Vázquez fue la seguridad, que será “prioritario a partir del 1º de marzo”. Sostuvo que conversó con el actual mandatario sobre los episodios de violencia en Kibón, y que si bien es “información reservada”, le interesaba “particularmente” ese tema, por si “obedecía simplemente a inadaptados o en el trasfondo hay otro tipo de elementos”.

Almagro y Venezuela

Lacalle Pou fue consultado por varios temas de política internacional. Por ejemplo, señaló que “a priori” el país no seguirá participando en el Mecanismo de Montevideo –el grupo creado por Uruguay y México para buscar una salida de diálogo a la crisis política que vive Venezuela–. Señaló que esta postura está basada en una “concepción general” sobre la “superabundancia de estrados internacionales”. “El derecho internacional es muy complejo y a veces muy endeble, porque carece de poder coercitivo, sobre todo ante los más grandes, y cuando se atomiza esa diplomacia puede perder eficacia y eficiencia. Entonces, la superpoblación de grupos a nosotros no nos convence, y menos me convence cuando esa superpoblación de grupos tiene un carácter de afinidad ideológica. Nosotros integramos la ONU [Organización de las Naciones Unidas], la OEA [Organización de Estados Americanos] y el Mercosur, y ahí se va a ser escuchar nuestra voz”, señaló. En cuanto al autodenominado Grupo de Lima, que condena el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, señaló lo mismo, con la excepción de que comparte “los postulados” de ese grupo.

Consultado sobre si apoyará la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, respondió que está sopesando “dos cosas”. Primero, dijo que “está claro” que con Almagro no comparten “ideología” y que fueron “muy críticos” con la política exterior cuando fue canciller. “Sin perjuicio de eso, mayoritariamente estamos de acuerdo con la política llevada adelante por el secretario general de la OEA en ese organismo, y la pregunta que nos hacemos, que tenemos que responder conjuntamente con nuestros socios y los eventuales miembros de la cancillería, es cuánto va a pasar para que tengamos un uruguayo representándonos en la secretaría general de la OEA. Yo tengo una predisposición a que continúe”, señaló. Agregó que Almagro “en los temas coyunturales ha tenido una actitud acertada”, menos en el caso de Bolivia, aunque no dio mayores detalles.

Aumento de tarifas

El buen clima entre el actual Ejecutivo y el gobierno entrante se enrareció de tarde, luego de que el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, confirmó en el programa Arriba gente, de Canal 10, que no iba a haber ningún aumento de las tarifas públicas hasta el fin de este período. Durante la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, Lacalle Pou dijo que tanto en los ajustes salariales como tarifarios aspiraba a que hubiera “determinada lógica y concordancia en las políticas aplicadas”.

Pero la lógica del gobierno no dejó satisfecho al presidente electo. Tras relatar en una entrevista a Canal 4 lo bueno que había sido el encuentro con Vázquez desde el punto de vista personal, Lacalle Pou calculó la pérdida de ingresos en las arcas públicas en 400 millones de dólares y no ocultó su disconformidad. “Nuestro compromiso era ahorrar 900 millones de dólares y después proceder a una baja de tarifas. El gobierno nos pone la carreta delante de los bueyes”, dijo el presidente electo, señalando que la administración Vázquez “no ahorró” y bien podría haber hecho el ajuste “por inflación”. “Nosotros tenemos un compromiso, y si proponíamos ahorrar 900 millones de dólares, agregale 400 más. El esfuerzo tendrá que ser mucho mayor”, dijo Lacalle Pou, que luego aseguró que no tenía “la menor duda” de que si el Frente Amplio hubiera ganado la elección, “se habrían aumentado las tarifas”.

Según dijo, su futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se reunirá este martes con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, para tratar el asunto. “No sólo nos dejan déficit, desequilibrados los números grandes del país, y ya proceden a hacer la rebaja entre comillas que nosotros íbamos a ofrecer al país después de acomodar los números”, comentó. Luego ironizó: “Se ve que el presidente que no administró bien los recursos de los uruguayos confía en que lo vamos a hacer y se adelantó”.