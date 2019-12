Trabajadores de OSE denuncian que un pelotón de soldados marchó al grito de “tupamaros y comunistas, todos juntos al cajón”

La Federación de Funcionarios de OSE denunció este viernes mediante un comunicado una situación narrada por una cuadrilla de trabajadores de la compañía estatal, que aseguran haber visto a un pelotón de soldados del Regimiento de Caballería Mecanizada Nº4 del Ejército marchando al grito de “tupamaros y comunistas todos juntos al cajón”, mientras efectuaban reparaciones en la zona de Mendoza e Instrucciones, el miércoles cerca de las nueve de la mañana. Según dijo a la diaria el presidente del sindicato, Gustavo Ricci, ya se informó del hecho al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y se analiza la posibilidad de presentar una denuncia judicial. Desde el Ministerio de Defensa (MDN) dijeron a la diaria que el ministro José Bayardi iniciará la investigación correspondiente en cuanto reciba la denuncia.

“Obviamente los nostálgicos de la dictadura siguen insertados en el sistema militar. Lo que es peor es que son nostálgicos que tienen la función de estar formando futuras generaciones de militares. Es un tema que las autoridades actuales y las futuras si realmente tienen un compromiso con la democracia y con el aislamiento de estas actitudes, tienen que investigar”, afirmó Ricci, y añadió que no cree que se trate de un hecho aislado. “No estoy diciendo que toda la fuerza militar tenga la misma perspectiva, pero acá tenemos un grupo de soldados identificados con un regimiento, que tienen esa forma de motivarse para tener actividades diarias, y eso es, claramente, inducido por sus superiores”, opinó.

El dirigente sindical lamentó que los funcionarios no pudieran documentar el hecho, pero espera conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, si las hay, para presentar a la Justicia. “Debido al impacto del momento y porque estaban manipulando herramientas, no tuvieron tiempo de filmar con los celulares y el hecho no quedó registrado. Pero creemos que es verídico; nosotros confiamos en los compañeros”, aseguró Ricci. Asimismo, afirmó que los trabajadores “no respondieron” a los cánticos de los soldados, “lo que atinaron a hacer fue comunicarse con nosotros”. Por otra parte, Ricci anunció que ya se están asesorando con abogados “para ver cómo se canaliza el tema de la denuncia”, y agregó que el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT mantuvo una comunicación con el MDN, aunque desde la cartera indicaron que hasta el momento de la consulta Bayardi no estaba al tanto del hecho.