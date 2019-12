Un Solo Uruguay volverá a movilizarse el 23 de enero, pero de forma “diferente”

Por tercer año consecutivo, Un Solo Uruguay (USU), el grupo de productores autoconvocados que nació del malestar con el gobierno actual por la situación productiva del país, planea llevar adelante su convocatoria masiva el 23 de enero. La fecha es la misma que dio nacimiento al grupo, dos años atrás, y que repitió el plato el año pasado, en un formato similar, pero esta vez no está claro si se realizará nuevamente en el mismo predio de Durazno, ni si la convocatoria tendrá las mismas características que en sus dos ediciones anteriores.

“Tenemos que hacer algo distinto y vamos a empezar a discutirlo en estos días. Ya se sabe cuáles son las proclamas con nuestros planteos. Volver a pedirle a la gente que se junte para hacer lo mismo no tiene sentido, le tenemos que dar una vuelta”, comentó Marcelo Nougué, uno de los voceros del grupo de productores autoconvocados, a la diaria. USU tuvo un encuentro el sábado, en la sede de la Cámara Empresarial de Maldonado, y tendrá otro en dos semanas para seguir definiendo los detalles de su convocatoria.

Nougué también mencionó que USU no cambiará su perfil ante el nuevo gobierno electo, sino que mantendrá los “reclamos y planteos de la realidad” que, asegura, están viviendo los productores, “para ver si son atendidos y entendidos: se trata de darle competitividad a la producción del Uruguay”. Si bien el dirigente gremial sostuvo que el gobierno electo sí incorporó ese planteo en su discurso durante la campaña, fue cauto a la hora de opinar sobre qué resultados podrían tener las políticas a llevarse a cabo por la nueva administración: “Hay que ver cómo se implementan en los hechos. No tengo ningún anuncio muy claro de cómo se va a arrancar”, consideró. Incluso, Nougué dijo que no le queda claro qué es lo que va a suceder con las tarifas públicas, luego de que el gobierno actual anunciara que no iban a ser aumentadas, y que el electo reclamara que sean incrementadas en función de los “costos reales de las empresas públicas”, según dijo la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. “El movimiento prefiere y entiende que es importante que no suban las tarifas”, puntualizó.

Nougué declinó hacer comentarios sobre el futuro ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, ex presidente de la Federación Rural: “Preferimos no hablar de las personas sino de las políticas. Las personas van a ser las que las van a a gestionar. Los nombres tendrán un motivo para el gobierno, pero queremos saber por dónde van a ir las políticas: ¿Con qué herramientas van a parar el desangradero de productores en el país? ¿Cómo van a hacer para que la lechería no siga perdiendo familias en el campo? ¿Qué tipo de políticas de frontera van a implementar para que no sigan cerrando comercios por problemas de tipo de cambio con Argentina y Brasil? De ese tipo de anuncios no se ha hecho nada”. A pesar de esta “ansiedad”, el dirigente dijo que en principio el grupo no le pedirá una reunión al presidente electo, Luis Lacalle Pou, ni a otras autoridades: “Nuestros planteos están claros y hemos hecho propuestas. Si es de interés del gobierno interactuar con el movimiento, siempre estaremos para trabajar”.