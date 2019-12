Vázquez le propuso a Lacalle Pou proyectos de ley para frenar la contaminación del Santa Lucía y los litigios contra el FNR

Este lunes, en una conferencia de prensa, el presidente Tabaré Vázquez presentó dos propuestas “como una contribución” y una forma de “dejar un aporte positivo” para el próximo gobierno. La primera iniciativa está dirigida a la contaminación y al tratamiento del agua en la cuenca del río Santa Lucía, mientras que la segunda refiere al acceso a medicamentos de alto costo por medio del Fondo Nacional de Recursos (FNR). Ambas propuestas ya están en manos del presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo Vázquez, que aguarda una respuesta. El mandatario manifestó que es una decisión de Lacalle Pou incluir estas iniciativas en la ley de urgente consideración, que ingresará al Parlamento en marzo.

En relación con la primera propuesta, Vázquez destacó dos medidas: la “construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá” y la implementación de “una solución definitiva para el manejo y la disposición de lodos residuales”. En el proyecto de ley que acompaña la propuesta, según leyó Vázquez, en primer lugar se busca que los fondos para estas iniciativas partan de Rentas Generales del Estado –hasta el momento OSE es el organismo responsable de financiar este tipo de proyectos, pero, de acuerdo con el mandatario, no cuenta con los recursos necesarios–. El costo de inversión es de alrededor de 150 millones de dólares correspondientes al armado de una represa y al tratamiento del agua.

En el caso del FNR, el presidente señaló que “en 2005 se le destinaban 300.000 dólares por mes”, cifra que hoy asciende a “tres millones y medio de dólares”. Vázquez resaltó los beneficios del FNR, pero expresó que “si sigue creciendo de esa forma, va a llegar un momento en que, al no poder ser financiado, perderemos esta herramienta”. Entre las dificultades del programa, mencionó la cantidad de recursos de amparo presentados anualmente en contra del FNR. En este sentido, el segundo proyecto que el jerarca presentó a Lacalle Pou establece que “medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidas en los programas integrales de salud, en el Catálogo de Prestaciones o en el Formulario Terapéutico de Medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, y aquellos que, aun definidos y aprobados, sean destinados a atender patologías ajenas a los previstos, no van a ser contemplados” por el FNR ni por la Justicia.

Vázquez explicó que ambas propuestas surgieron del trabajo de grupos “multiinstitucionales” y destacó que involucran temas “de alta sensibilidad pública” y “de gran importancia estratégica para todos los habitantes del país”. Por ese motivo, tomó la decisión de extender estos proyectos de ley al mandatario electo, al tiempo que no descartó trasladar otras propuestas a Lacalle Pou. Cuando se le preguntó por qué hizo estas propuestas en este momento de su mandato, expresó que “todo tiene un tiempo en la historia” y advirtió que “en un futuro no muy lejano puede haber problemas” con la financiación del FNR. “Por responsabilidad política, un gobierno que actuará hasta el 1º de marzo tiene que aportar positivamente en esa dirección”, agregó.

Pase de mano

Sobre el intercambio con Lacalle Pou, Vázquez comentó que hablaron sobre estas propuestas en dos oportunidades: “Una, en el viaje a Buenos Aires para asistir a la asunción de Alberto Fernández; otra, por teléfono, cuando ya estaban los proyectos elaborados”. “Él [Lacalle Pou], con total responsabilidad, me dijo que lo iba a estudiar y que me iba a dar una devolución”, dijo. Además, Vázquez sostuvo que la rapidez con que deben abordarse estos temas es responsabilidad del gobierno electo, y planteó: “Son medidas que atienden derechos humanos esenciales, como la salud y la vida, pero el próximo gobierno tiene toda la libertad de determinar, si considera que esto es positivo, cuándo lo debe llevar adelante”.

En relación con el proceso de transición entre los gobiernos, el presidente opinó que “se viene cumpliendo con la normalidad que esperábamos que pudiera suceder” y comentó que “los encuentros que ha habido hasta el momento entre el gobierno entrante y el saliente han sido muy productivos y útiles”. “Estamos decididos a seguir trabajando en esa dirección y a ampliar la información que ya entregamos”, aseguró.

Poco después del anuncio de las propuestas de Vázquez, el presidente electo publicó en su cuenta de Twitter: “Recibimos con gusto el planteo del presidente Tabaré Vázquez. Como lo hicimos cada 2 de marzo durante estos años, valoramos el aporte de los distintos partidos políticos y dirigentes. Cada tema será estudiado detenidamente. Lo presentado refiere a dos temas bien importantes”.

En la misma red social, el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini escribió que los proyectos propuestos por Vázquez suponen “reconocimientos muy bienvenidos”: “La existencia de dos graves problemas, cuya solución está pendiente, y que la ley de urgencia es un buen instrumento, aunque no puede contener normas presupuestales”, publicó.

Aprobado

En tanto, el mandatario sostuvo que aún no ha conversado sobre estas propuestas con su fuerza política y señaló que aún no tiene previsto hablar de estos temas con el presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, para consolidar el apoyo de la bancada frenteamplista una vez sean tratados en el Parlamento. “El primer paso era, oficialmente y personalmente, poner el tema en conocimiento del presidente electo”, sostuvo, y planteó que luego de obtener la respuesta “actuaremos en consecuencia”.

Desde el FA, la senadora electa Carolina Cosse destacó en Twitter la presentación de estos proyectos sobre “dos temas de primer nivel” en la agenda de medioambiente y salud. La vicepresidenta de la coalición de izquierda, Sandra Lazo, señaló a la diaria que el acto del presidente “fue absolutamente positivo”. Acerca de las propuestas, señaló que fueron “comentadas a grandes rasgos” en diferentes ámbitos de discusión dentro del FA. “Estos temas son muy sensibles, y, en virtud de que va a ser presentada una ley de urgente consideración, es correcto que estén contemplados”, manifestó, y opinó que sería bueno para la fuerza política hacer un análisis colectivo de las propuestas. El diputado y vicepresidente del FA, José Carlos Mahía, dijo que le “sorprendió” que el presidente hiciera estas propuestas, algo que “no esperaba”, y prefirió no hacer comentarios sobre el contenido de las iniciativas.

Por su parte, el diputado Alfredo Asti opinó que el presidente “se tomó en serio la transición” y destacó el planteo en relación con el FNR: “Es un tema que hay que solucionar”, comentó. Respecto de la propuesta sobre la cuenca del río Santa Lucía dijo no tener una opinión formada.