Agazzi: la presidenta del Correo estuvo “como el culo” al aceptar que el sello de Wilson se presentara en la sede del PN

La presidenta del Correo Uruguayo, Solange Moreira, ha sido el blanco de críticas de varios dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), su propio sector, luego de que el ex senador nacionalista Juan Raúl Ferreira, ahora integrante del Espacio 609, le reclamara la renuncia. Ferreira hizo responsable a Moreira de que no lo hubieran invitado a la presentación del sello que conmemora los 100 años del nacimiento de su padre, el histórico caudillo Wilson Ferreira Aldunate, que tuvo lugar en la sede del Partido Nacional (PN). Para el actual dirigente del Espacio 609 (que es integrado por el MPP y otros grupos aliados), el homenaje fue parte de la campaña electoral. Además, dijo que la figura de Wilson Ferreira “excede al PN”, y que si bien los nacionalistas “podrán tener razón” en cuanto a que cuando murió “era blanco”, “ese tema no puede laudarlo el Correo”.

Moreira fue designada vicepresidenta del Correo Uruguayo en 2010, por iniciativa del entonces presidente José Mujica, y asumió la presidencia del organismo en 2013, tras la renuncia de José Luis Juarez.

El también ex senador (y ex titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, MGAP) Ernesto Agazzi no dudó en defender a Juan Raúl Ferreira, y dijo que lo hecho en la sede del PN fue un “acto partidario”. “Hay una lucha” para definir “quién es el dueño de Wilson”, interpretó, para luego asegurar que las presentaciones de sellos “no deben ser actos partidarios”. Además, dijo que Ferreira no fue invitado “a propósito”. Para Agazzi, Moreira estuvo “como el culo” cuando habilitó que ese acto se hiciera en la sede del PN. “El Correo es un ente público y no puede hacer eso, está muy mal”, expresó.

Además, Agazzi cuestionó el manejo de la empresa pública en el conflicto que mantiene con sus trabajadores. El ex legislador recordó que el MGAP rescindió el contrato con el Correo para la entrega de caravanas empleadas en la trazabilidad del ganado, debido a los retrasos de distribución derivados del conflicto con sus funcionarios. “Es bastante embromado lo que ha hecho el Correo, porque al rescindir, el ministerio tiene que ir ahora hasta los fabricantes de las caravanas. En todo esto, que fue bastante jodido, la dirección del Correo ni apareció”, cuestionó.

En tanto, el diputado Julio Battistoni sostuvo que es necesario “comprender” la reacción de Ferreira, dado que “se trata de un tema muy personal”. “Hay una disputa por la imagen de Wilson y Juan Raúl la quiere rescatar. Este tipo de actividades merecen algún tipo de consideración”, expresó. El legislador consideró que haber hecho la presentación del sello de la forma en que se hizo fue un “error político muy fuerte”, y si bien prefirió no opinar sobre una posible renuncia de Moreira, sostuvo que “al menos debería haber un diálogo entre ambos y que ella diera explicaciones”.

La diputada Lilián Galán también opinó que hubo un “error político” de Moreira. “Si es un trabajo hecho por el Correo, [el acto] tendría que haberse realizado en un lugar público, porque si no, parece un acto del PN”, sostuvo la legisladora, y prefirió no hacer más comentarios porque no estaba interiorizada de la situación.

Ayer la actual asesora de comunicación del Correo, Isabel Oronoz, difundió en Twitter una imagen en la que muestra haber notificado por esa vía a Juan Raúl acerca del acto del lanzamiento del sello de Wilson realizado el lunes.