Almagro asegura que el FA perdió el “sentido de la humanidad”

En una entrevista con el periódico argentino Clarín, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se refirió a su expulsión del Frente Amplio (FA): dijo que se trató de “la crónica de un divorcio largamente anunciado”. “La posición del FA respecto a la situación en Venezuela y Cuba es diametralmente opuesta al sistema de principios y valores de democracia y derechos humanos que yo defiendo”, expresó. Para Almagro, el FA “ha caído en el mismo error que muchas corporaciones que actúan por intereses, y no por valores”, dado que ha “perdido el sentido de la humanidad, que es la única protección que tenemos contra la injusticia y su peor expresión, la impunidad”. “No puedo pertenecer a una organización que asume esas posiciones. Así lo dije antes de que todo eso ocurriera; de hecho, ni ocupaba cargo alguno, ni militaba cuando se realizó esa farsa. Es decir, no sé de dónde me echaron”, sostuvo, refiriéndose al Plenario Nacional del FA, que decidió su expulsión.

Acerca del pedido conjunto de los presidentes de Uruguay y Argentina, Tabaré Vázquez y Mauricio Macri, respectivamente, de que se celebren elecciones libres en Venezuela, Almagro dijo que “la persona que puede garantizar ese proceso es el presidente encargado, Juan Guaidó”, junto con “un nuevo Consejo Nacional Electoral”. “No es de mi competencia si esto cierra o abre grietas en ningún partido político”, añadió.