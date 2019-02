ANP estudia aumentar ingreso de cruceros permitido por día en Montevideo

A raíz de un pedido de la capitanía del puerto de Montevideo, la Administración Nacional de Puertos (ANP) analiza la posibilidad de aumentar el límite máximo de cruceros que se permite por día. Si bien puede ocurrir que arriben más de dos cruceros en una jornada, cuando existe un tercer barco el ingreso excepcional debe ser habilitado expresamente por el directorio de la ANP, y esto viene ocurriendo con una frecuencia creciente.

“Estamos estudiando que el ingreso del tercer crucero sea de forma permanente, pero estamos estudiando eso porque el puerto también tiene que dar cabida a las operaciones de contenedores y de otras cargas. No obstante, todas las veces que se ha pedido una tercera llegada, se ha aprobado”, dijo Díaz al respecto. La llegada de los cruceros al puerto de Montevideo se arma con hasta dos años de antelación, y en ese marco se prevé el arribo de hasta dos barcos por día, pero según dijo Díaz, a veces surgen “imprevistos”, como por ejemplo que un crucero que iba directo a Punta del Este decida pasar antes por Montevideo o que se anuncien nuevas llegadas no programadas. El presidente de la ANP dijo que esto sucede unas cuatro veces por año.

Otro de los directores de la ANP, Juan Curbelo (Partido Nacional), informó que para 2021 incluso hay un día en el que se solicita la llegada de cuatro cruceros, aunque todavía el directorio de la ANP no se ha pronunciado al respecto. “Obviamente, esto conlleva dificultades operativas, pero lo que he venido sosteniendo en el directorio es que no nos podemos negar [el ingreso] a los cruceros que quieran venir a Montevideo y Punta del Este”, sostuvo.

Para Díaz, no obstante, en caso de modificar la normativa “hay que hablar con todos los actores, porque por algo habíamos establecido esta norma. Cuando se puso que eran dos, fue porque a todos les servía. Quizá ahora se pueda cambiar, pero en un momento parecía lógico no sobrecargar la ciudad ni todas las operaciones de turismo en poco tiempo con varios barcos a la vez”, advirtió.

Además, si bien el límite de cruceros diarios que establece la ANP rige para el puerto de Montevideo, este fue acordado con la Dirección Nacional de Hidrografía (que administra el puerto de Punta del Este) e incluso con las autoridades del puerto de Buenos Aires, explicó Díaz. Que este límite se acuerde de este modo tiene una explicación lógica: se trata de un negocio “absolutamente regional”, dijo Curbelo: “Ningún crucero viene sólo al puerto de Montevideo: van al sur de Brasil, a Buenos Aires y por acá. En este tema en particular, las políticas portuarias son regionales”.

Por su parte, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, señaló en una conversación con la diaria que el cambio es visto “positivamente” por su cartera. “El crucerismo ha ido creciendo, y la normativa va a tener que ir aggiornándose, aunque privilegiando los equilibrios, algo que entendemos y respetamos”. La jerarca explicó que para esta temporada está previsto que haya 172 entradas de cruceros a puertos uruguayos: 112 a Montevideo y los 60 restantes a Punta del Este, mientras que en 2005 llegaron tan sólo 70. Esa tendencia al aumento, no obstante, mostró dos o tres años de “cierto estancamiento” durante el último gobierno de Cristina Fernández en Argentina, porque “se había puesto una tarifa muy alta en Buenos Aires para su canal de ingreso, por lo que Punta del Este sufrió”.