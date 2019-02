Antía sobre FUCVAM: “Venir a trancar el poco trabajo que hay me parece fuera de lugar”

La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) inicia hoy una caminata hacia Punta del Este en medio de una polémica con el intendente de Maldonado, Enrique Antía. El martes, en entrevista con la diaria, Sergio Segredo, integrante de la Secretaría de Comunicación de la Dirección Nacional de la federación, dijo que Antía les pidió que no se manifestaran en la plaza General Artigas, porque eso perjudicaría a los trabajadores y el turismo del departamento.

Ayer el intendente anunció, en el programa La mañana del once (Canal 11), que le pedirá al presidente de la República, Tabaré Vázquez, a la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, y al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que asuman la responsabilidad de los perjuicios que podría traer la manifestación del domingo en el centro de Punta del Este. “Venir a trancar el poco trabajo que hay me parece fuera de lugar [...]. No me parece que sea la manera de defender el trabajo de los uruguayos. Es un grupo que está aprovechando ideológicamente esta instancia para sacar ventaja política”, sostuvo.

Antía alegó que los cooperativistas “hablan claramente de hacer una marcha hacia Punta del Este porque ahí están la oligarquía y el capital. No entienden nada de cómo funciona el mundo, están con las orejeras ideológicas delante del muro de Berlín”, espetó.

Por su parte, en un comunicado, FUCVAM manifestó: “Este caballero [Antía], que el 16 de enero del presente año declaró al diario El Observador que a él no le interesa para nada el origen del dinero que se aplica a la construcción de viviendas suntuarias en el departamento, dice que es desatinada la marcha de FUCVAM. Desatinado e irresponsable es hacerse el desentendido, aduciendo razones formales cuando se trata de controlar el origen de la plata que se invierte en el departamento, plata que podría venir del narcotráfico y de la corrupción [...]. No le gusta que hablemos de la oligarquía, no hay problema, podemos hablar de los millonarios que amasan fortunas a caballo de la miseria ajena”.

En declaraciones a En Perspectiva, recogidas por El Observador, Antía había dicho que no le corresponde a la intendencia, sino al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central, el control sobre el origen de las inversiones. “Que se ocupen ellos de buscar el lavado de activos, que para eso se les paga”, comentó.

Sobre la comunicación con el Poder Ejecutivo, FUCVAM dijo que espera que Antía tenga suerte, ya que ellos “hace más de un año” que vienen negociando “sin resultado alguno”.