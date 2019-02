Arim conformó la mayoría de su equipo rectoral

La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) se reunió anoche para abordar por primera vez la propuesta del rector de la institución, Rodrigo Arim, para los cuatro prorrectorados, sesión en la que se debía lograr el apoyo de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del organismo, o sea 57 votos. Según confirmó a la diaria el integrante de la AGC Gregory Randall, resultaron electos los cuatro prorrectores propuestos, con 61 apoyos: Cecilia Fernández, docente de la Facultad de Química especializada en inmunología, seguirá en Investigación; Mariana González Guyer, socióloga y ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tendrá a su cargo Extensión y Actividades en el Medio; Juan Cristina, ex decano de Ciencias, Enseñanza; y Luis Leopold, ex decano de Psicología, Gestión.

El martes, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar votó la designación de los primeros dos asistentes académicos del rector. El año pasado, en los primeros meses de gestión de Arim, no fue aprobada ninguna de las tres personas que propuso: Gabriela Pasturino, Gastón González y Julián Oreggioni. Ante la negativa de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), y tras varias postergaciones, sus nombres no contaron con un voto de cada orden, como establece la normativa universitaria. El martes, Arim retiró esas tres propuestas y planteó dos nuevas: Diego Pérez, politólogo; y Carolina Cabrera, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Biociencia, ambos ex militantes de la FEUU, que fueron designados por unanimidad en el organismo.

Randall valoró que la posibilidad de que Arim comience a trabajar con su equipo rectoral “se ha desbloqueado”, y estimó que en las próximas semanas el rector enviará al CDC nuevas propuestas de nombres para cubrir las horas de asistencia académica que aún tiene disponibles y completar su equipo.