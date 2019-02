Berlinale: con cambio de autoridades culminó la 69ª edición del festival de los osos

Sinónimos, del director israelí Nadav Lapid, ganó el sábado el Oso de Oro en la edición 69 del Festival de Cine de Berlín. La película cuenta la historia de Yaav, un hombre israelí que, tras mudarse a París, lucha para soterrar sus orígenes, abandonando incluso su idioma. Lapid se inspiró en su propia historia para concebir la aventura de este hombre que se esfuerza por extirpar de su vida todo rastro de su nacionalidad una vez instalado en el extranjero.

El festival, que comenzó el 7 de febrero y en el que se exhibieron más de 400 películas, fue también la despedida para Dieter Kosslick, de 70 años y con 18 a cargo de la dirección de la Berlinale. Sus sucesores serán el italiano Carlo Chatrian y la holandesa Mariette Rissenbeek. Chatrian, que se desempeñaba como director del Festival de Locarno desde 2013, pasará a ocuparse de los aspectos artísticos del Festival de Berlín, mientras que Rissenbeek se ocupará más bien de los aspectos gerenciales.

El Oso de Plata-Gran Premio del Jurado fue para Gràce à Dieu, del francés François Ozon, quien, a partir de un caso real ocurrido en Francia, denuncia el silencio de la iglesia católica ante los casos de pederastia. Sobre la cinta pesan acciones judiciales emprendidas por un sacerdote imputado por 70 abusos a menores, por lo que todavía no se sabe si podrá ser estrenada el miércoles, tal como estaba programado.

El Oso de Plata-Alfred Bauer, en tanto, fue para System crasher, de la realizadora alemana Nora Fingscheidt. El director turco Mehmet Akif Büyükatalay recibió el premio a mejor Ópera Prima por su película Oray. El Oso de Plata a la mejor dirección fue para Angela Schenelec por I Was at Home, but (Alemania); como mejor actriz fue reconocida Yong Mei por su papel en So Long, my Son (China, Wang Xiaoshuai), y por la misma película ganó como mejor actor Wang Jingchun. El Oso de Oro de Honor fue para Charlotte Rampling.