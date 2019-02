“Cincuentones”: BPS actualizó información sobre cambio de régimen previsional

El Banco de Previsión Social (BPS) actualizó la información sobre la aplicación de la Ley 19.590, conocida como “ley de los cincuentones”, al 28 de enero. Para el organismo, el dato más relevante es que “se realizaron 36.932 asesoramientos completos” acerca de la conveniencia de cambiar de régimen para cada persona, y las que decidieron pasarse por completo al BPS fueron 15.943. Vale recordar que esta norma habilita a quienes tenían 50 o más años de edad al 1° de abril de 2016, y en 1996 quedaron obligados a ingresar en el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, a desafiliarse de ese régimen.

El BPS desagregó la información indicando que entre los trabajadores activos “recibieron asesoramiento 29.440 personas y se desafiliaron 13.273 (45%)”; y que entre los jubilados “se completó asesoramiento a 7.492 personas, de las cuales 2.670 (36%) cambiaron su jubilación”. Por otra parte, “9.704 personas cambiaron en el mismo momento en que se asesoraron, y otras 6.239 lo hicieron dentro del plazo de 90 días”. Fueron 18.104 “quienes no cambiaron y ya no tienen posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el plazo de 90 días del que disponían para decidir”. La información brindada por el organismo de seguridad social agrega que 2.885 personas “están aún en el plazo de 90 días para decidir”, que son 2.566 “los que están agendados o para completar asesoramiento”, y que al 24 de enero “las personas que cambiaron de régimen y tenían adeudos por aportes no vertidos suscribieron 8.025 convenios de pago por 762 millones de pesos, de cuyo total ya se han recaudado casi 156 millones de pesos”.