Con entrada libre, el CCE apuesta a que el verano será verano e invita a ver cine español bajo las estrellas

Cuando vuestros padres eran pequeños, existían cuatro segmentos perfectamente diferenciados en los que podía dividirse el año. Se llamaban “estaciones” y permitían elegir la cantidad de ropa justa antes de salir a la calle a dar una vuelta. El verano era la estación para disfrutar el calor y el sol, mientras que en el invierno ocurría lo contrario y uno debía abrigarse. El otoño y la primavera eran estaciones templadas, con algunas lluvias y grandes cambios en la vegetación.

Hoy, mientras talan el último árbol que no es un eucaliptos, el tiempo se parece a esa máquina que tiene el quiosquero para generar automáticamente un Cinco de Oro sorpresa: cada día puede haber chubascos, olas de calor, granizo, tormentas eléctricas, niebla o vientos huracanados. A veces en ese orden.

Sin embargo, existen aquellos que todavía creen en el poder de las estaciones. Como el Centro Cultural del España (Rincón 629), que para los cuatro lunes de febrero presenta en su azotea el ciclo Cine bajo las estrellas. Eso es tenerse fe.

Cada lunes a partir de las 20.30 se realizará una proyección de gran trayectoria y reconocimiento, aprovechando que febrero es el mes de los Premios Goya. La entrada es libre y hay algunos asientos, pero los organizadores sugieren arrimarse con silla plegable. Repasemos de qué irá la programación.

Lunes 4 de febrero: La lengua de las mariposas (José Luis Cuerda, 1999); Goya al mejor guion adaptado. Con dedicación y paciencia, don Gregorio enseña a Moncho toda su sabiduría en cuanto a la literatura, la naturaleza y hasta las mujeres. Pero en 1936 la amenaza política está siempre presente, especialmente cuando atacan a don Gregorio por considerarlo un enemigo del régimen fascista. Esto abrirá una brecha entre ambos.

Lunes 11 de febrero: El método (Marcelo Piñeyro, 2005); Goya al mejor actor de reparto y al mejor guion adaptado. En un rascacielos de Madrid, siete aspirantes a un puesto ejecutivo en una multinacional se presentan a una prueba de selección de personal. En un clima de competitividad, el miedo y las dudas se irán apoderando de ellos. ¿Los están observando con cámaras? ¿Hay entre ellos un psicólogo infiltrado? La falta de escrúpulos de los aspirantes quedará de manifiesto, así como la dificultad para encontrar empleo en cualquier país del mundo.

Lunes 18 de febrero: 7 vírgenes (Alberto Rodríguez, 2011); Goya al mejor actor revelación. Es verano (dicen ellos) en un barrio obrero de una ciudad del sur. Allí está Tano, un adolescente que cumple condena en un reformatorio pero recibe un permiso especial de 48 horas para asistir a la boda de su hermano. Junto a su mejor amigo, Tano intentará aprovechar esos dos días para hacer todo lo que está prohibido: emborracharse, drogarse, robar, y así sentirse vivo y libre.

Lunes 25 de febrero: 10.000 km (Carlos Marqués-Marcet, 2014); Goya al mejor director novel. Alex y Sergi son una sólida pareja de Barcelona que maneja la posibilidad de tener un hijo, pero Alex consigue una beca de un año en Los Ángeles, lo que supondría una relación a 10.000 kilómetros de distancia. Es que si no hay conflicto, no hay película.

Si el tiempo acompaña, no debería extrañarles que las autoridades de DAECPU le pidan a CCE el secreto para aplicarlo en carnaval.