Corte Electoral: Novick y Sartori violaron ley sobre veda electoral

Por unanimidad, los ministros de la Corte Electoral consideraron que los precandidatos Juan Sartori (Partido Nacional) y Edgardo Novick (Partido de la Gente) violaron la veda electoral, al emitir publicidad de cara a las próximas elecciones internas por fuera de los plazos reglamentarios establecidos en la ley.

Se trata del primer fallo que hace la Corte de estas características, según dijo la ministra Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional). El fallo del organismo, no obstante, no sanciona a los precandidatos ni a los medios (los canales 4, 10 y 12, VTV y varias radios) porque la propia ley que establece los límites electorales no le daba potestades sancionatorias. “Hay una ley que establece cuándo podes hacer publicidad electoral, pero lo raro es que no haya sanción, que debió haberla tenido”.

“Se violentó la normativa referida a la regulación de la publicidad electoral (Ley 17.045 y 17.818) por haberse emitido en diversos medios, publicidad electoral fuera de los plazos permitidos por la Ley”, dice el informe de la comisión de asuntos electorales de la Corte Electoral, que fue aprobado sin vacilaciones por la Corte ayer.

La denuncia había sido presentada el 21 de enero por el dirigente colorado Pablo Ferrari.