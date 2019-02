Desocuparon Fleischmann tras alcanzar acuerdo para reincorporar a trabajadores en otras plantas

Fleischmann Uruguay, los trabajadores afiliados a la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines (ONODRA) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) cerraron ayer un acuerdo tripartito que derivó en que a las 19.00 se desocupara la planta de la empresa, ubicada en Carlos A López y Coronel Raíz, en Peñarol. El sindicato había ocupado las instalaciones la semana pasada, tras el anuncio de Fleischmann de que ya no iba a producir más en Uruguay. En la planta se desempeñaban 30 trabajadores. El dirigente de ONODRA Luis Ferraz dijo a la diaria que “se llegó a un acuerdo tripartito” con el MTSS y la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), en el que se establece el otorgamiento a los trabajadores de “un despido incentivado”, y además que “la cámara del dulce y el sindicato formarán una comisión para la reinserción de los trabajadores en las distintas plantas de la industria”. Vale recordar que después de una de las reuniones de negociación, tras la ocupación de la planta, se solicitó a Fleischmann que redistribuyera a los trabajadores en otras áreas, como las de logística o mantenimiento del depósito. El abogado de la empresa respondió dijo que para aceptar eso había que realizar una consulta a la casa matriz de la multinacional, ubicada en Londres, y el MTSS otorgó 48 horas de plazo para concretarla. “La respuesta de la casa matriz fue no producir más en Uruguay. Sólo se mantiene con la logística y la venta de productos importados desde su planta en Argentina”, dijo Ferraz.

La empresa producía en Uruguay levadura y premezclas para budines, muffins, bizcochuelos, brownies y medialunas. Según Ferraz, se elaboraban ocho toneladas diarias de levadura fresca. “Cada vez que conseguimos un aumento en los Consejos de Salarios, los trabajadores no afiliados también lo reciben. Hoy los trabajadores no afiliados que no estuvieron en la lucha y en la defensa de sus puestos de trabajo también van a verse beneficiados por lo que lograron los trabajadores sindicalizados”, señaló Ferraz.