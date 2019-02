Diputados: Comisión de Legislación del Trabajo convocará a sindicatos del MIEM

Durante la sesión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados del martes pasado, el legislador nacionalista Gerardo Amarilla propuso citar a los sindicatos del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para que brinden información sobre las denuncias que hicieron públicamente en contra la cartera. A principios de este mes, la Asociación de Funcionarios del MIEM y el Sindicato del MIEM denunciaron en un comunicado que existe un “reparto de compensaciones” que las autoridades “intentan por todos los medios ocultar” y que “incoherentemente” justifican como “tareas de mayor responsabilidad”. Los trabajadores sostienen que durante el período que estuvo al frente de la cartera la ex ministra Carolina Cosse, una de las actuales precandidatas del oficialismo, el procedimiento habitual ha sido “inventar” una función, designar “a dedo” a un funcionario y luego otorgar la compensación.

En diálogo con la diaria, Amarilla dijo que el sindicato ha denunciado “gravísimas irregularidades” laborales en el ministerio y comentó que “aparentemente se violentaban las carreras profesionales”. Durante la sesión de la comisión, Daniel Placeres, del Movimiento de Participación Popular, sostuvo que la bancada frenteamplista no tenía ningún problema en recibir a los sindicatos, “siempre que sean ellos quienes hagan la solicitud”, pero que en este caso la nota no había sido enviada por el sindicato. Para Amarilla, ese planteo es como “vivir dentro de una burbuja”, ya que si hay un problema laboral, la comisión debería comunicarse con ellos. “Si fuera una empresa privada, iríamos corriendo a buscarlos [a los trabajadores]; me parece que tenemos que tener el mismo criterio”, sostuvo. Resaltó que se plantean temas de “mucha gravedad” y que quiere escuchar las declaraciones de los trabajadores, para después llamar al ministro a la comisión.