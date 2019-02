El FA celebró sus 48 años

Unos minutos antes de la hora convocada, una multitud bordeaba el lago del Parque Rodó. “FA el pueblo está contigo”, se podía ver escrito en el cartel sostenido por una mujer que se abría paso entre la gente. Silvia e Ivonne estaban sentadas conversando mientras esperaban a que comenzara el festejo por los 48 años de la fundación del Frente Amplio (FA). Oriundas de Juan Lacaze, ambas se acuerdan de la primera caravana del FA que llegó a esa localidad. “La primera vez que llegaron a Juan Lacaze fue emocionante. Era 1971, me acuerdo de ver camiones y camiones pasar. Tenía 14 años, me acuerdo de que estaba [el general Liber] Seregni”, cuenta Silvia. Ivonne agrega que ella empezó a militar a los 14 años y se acuerda de que se armaban reuniones chicas en lugares públicos. “Se juntaban los frenteamplistas con los trabajadores, porque Juan Lacaze fue siempre una ciudad obrera. Era una cosa maravillosa”, cuenta Ivonne, que tiene la bandera del FA colgada en el cuello. “No podemos hablar más porque estamos gagás y nos emocionamos”, concluye.

El diputado José Carlos Mahía cuenta que el primer acto del FA al que asistió fue en la campaña electoral de 1984, cuando estaba por terminar la dictadura, en Las Piedras, su ciudad natal. Recuerda que la principal referente de ese acto era Alba Roballo. “Yo era un guacho, no había cumplido los 18 años. De lo que me acuerdo es de que para nosotros ese acto era una salida del miedo. Éramos pocos, pero estábamos tomando fuerza para salir nuevamente”.

A unos metros estaba la directora de la Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM), Patricia González. Contó a la diaria que esta conmemoración de los 48 años del FA la hizo ponerse a recordar el acto del cierre de la campaña de 2004, que condujo a que la fuerza política ganara por primera vez el gobierno nacional. “Yo venía del interior, era mi primer año en Montevideo, y me acuerdo de que nunca había visto a tanta gente junta. Había una sensación entre los viejos de que eso [llegar a la presidencia de la República] no iba a pasar nunca, y terminó pasando”. Sobre el derrotero del FA, González piensa que en todo proceso de “construcción colectiva” hay gente “que se va, pero también hay pila de gente que viene”. “Creo que nosotros nos hemos destacado por ser diferentes en relación con la región. No nos comemos eso de que la derecha es mejor para la gente, no es verdad. La gente de a pie no está viviendo mejor en Brasil ni en Argentina ni en Chile. Acá sí estamos mejor, acá sí la cosa está cambiando. También hay cosas que tenemos que hacer mejor. Tenemos que pensar cómo hacemos una política feminista, cómo incorporamos a la gente con discapacidad, así como a un montón de gente que tiene otro discurso, una plataforma de demanda y necesidad. Esa es una tarea de la izquierda”, afirmó.

Acto del Frente Amplio, ayer, en el Parque Rodó.

Un rumbo común

El presidente del FA, Javier Miranda, fue el primero en tomar la palabra: “Nos reunimos en la plaza pública, como nos gusta a los orientales, como nos gusta a los frenteamplistas, a festejar y a reivindicar los principios de esta fuerza”. Miranda dijo que este acto era la apertura de la campaña y destacó que, a diferencia de los otros partidos, el FA tiene un programa común, y que esa es una de las grandes diferencias a favor de la coalición de izquierda.

En cambio, sostuvo, la oposición no presenta un programa, sino que “parece que aquello que los une es frenar estas transformaciones que venimos a desarrollar en nuestro país, desde hace 15 años a nivel nacional”. También se refirió a las expectativas de la ciudadanía sobre el oficialismo y remarcó que considera necesario seguir avanzando: “La gente está pidiendo más y nosotros tenemos que ser capaces de proponer más futuro, más esperanza, más sueños y los mismos principios. Ese es nuestro desafío”, aseveró.

Luego les tocó a los precandidatos, Comenzó la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse. Manifestó que ninguna de las grandes figuras del oficialismo había tomado el “camino más fácil”, sino que el “camino constante de la renovación” ha sido el que “moviliza al FA”. Evaluó que, después de 15 años de gobierno nacional, la coalición de izquierda está parada en un nuevo escenario. Enumeró algunos cambios estructurales, como la disminución de la pobreza, la creación del sistema integrado nacional de salud, la diversificación energética, la conexión con fibra óptica, los planes Ceibal e Ibirapitá, y la agenda de derechos. “Mientras sacábamos a Uruguay de años de estancamiento, el mundo cambió”, advirtió, y sostuvo que el FA tiene que estar a la altura de ese cambio.

El segundo de los precandidatos en tomar el micrófono fue Mario Bergara, ex presidente del Banco Central. Recordó que el general Seregni decía que el FA se forjó como una necesidad popular y que debía actuar con el pueblo. También se refirió al papel de la oposición y, en particular, al plebiscito de reforma constitucional impulsado por el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga. “Por supuesto que todos queremos vivir sin miedo. Pero díganme una cosa, compañeros: ¿No les da un poquito de miedo pensar en una sociedad militarizada? ¿No les da un poquito de miedo pensar en los allanamientos nocturnos en los hogares? ¿No nos da miedo pensar en cosas que en el pasado nos trajeron tanta angustia, tanto dolor?”.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que el FA nació de un acuerdo basado en los principios de justicia, igualdad y libertad. “Ese es el legado de los fundadores del FA, aquellos que entendieron que por separado no hacíamos nada”, sostuvo. Afirmó que, con base en esos principios, los frenteamplistas pudieron ganar un primer gobierno, un segundo y un tercero. Para rematar, dijo: “Y permítanme soñar que vamos a ganar un cuarto gobierno”. También opinó acerca del papel que está desempeñando la oposición: dijo que intenta convencer a la ciudadanía de que “somos todos lo mismo”. Sin embargo, rescató que “en el mundo nos ven diferente porque no somos lo mismo, porque soñamos un Uruguay diferente, orientado a la gente”.

Finalmente, el ex diputado Óscar Andrade cerró la parte oratoria. Dijo que en la política muchas veces se plantea una alternativa: “Tomás partido por el pobrerío o por el del riñón cubierto. Y la izquierda uruguaya tomó partido por el pobrerío”. Enfatizó en que las “campañas de miedo existieron siempre” y que mientras hay quienes “nos quieren convencer de que la política no vale la pena”, los frenteamplistas deben “salir a convencer de que vale la pena el FA, de que vale la pena luchar”.