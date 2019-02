Fleischmann enviará reclamos del sindicato a su casa matriz y brindará respuesta mañana

Los trabajadores de la Organización Nacional de Obreros del Dulce, Ramas y Afines (ONODRA) y la empresa Fleischmann llegaron al acuerdo de no tomar nuevas medidas hasta mañana, cuando se volverán a reunir para analizar la propuesta de la empresa para la reinserción de los trabajadores despedidos, tras el cese de la actividad de la firma en la única planta de producción que tiene en Uruguay. Los trabajadores continuarán ocupando la planta pero permitirán que se retire la levadura que está procesada para que no se eche a perder, y la empresa se comprometió a no interponer un recurso de amparo para desalojar la planta, dijo a la diaria el dirigente de ONODRA Luis Ferraz.

La esperanza de los trabajadores es que se reactive la producción, pero “en el peor escenario, que es que no produzca más levadura en nuestro país”, pidieron a la empresa que se reincorpore a los trabajadores en otras áreas, por ejemplo logística, mantenimiento o depósito, afirmó Ferraz. El abogado de la empresa respondió que para ello es necesario consultar a la casa matriz en Londres, por lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le otorgó 48 horas de plazo para volver con una propuesta. “Sabemos que hay lugares y no es tanta la cantidad de trabajadores, porque muchos ya han optado por el despido”, dijo el dirigente sindical, quien indicó que aunque no conoce la cifra exacta, serían “más de diez” los que cobraron el despido, de un total de 30 que fueron desvinculados el viernes.

En la reunión, Fleischmann alegó que desde hacía meses se venían planteando dificultades en la situación económica de la empresa, como consecuencia de la cantidad de impuestos y la competencia desleal por el ingreso de mercadería de contrabando. No obstante, para Ferraz “90% de la colocación de mercadería en las góndolas de las grandes superficies y comercios chicos es de Fleischmann”. “Yo le dije al abogado: ‘Ustedes nos trataron de burros’ y se me ofendió, pero realmente es así”, sostuvo el dirigente, quien explicó que ante situaciones similares con otras empresas se ha optado por negociar una salida. “Ellos decían que actuaron legalmente, pero sólo lo hicieron en lo referido al pago de las indemnizaciones”, aseguró el sindicalista.