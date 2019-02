Frente Amplio festeja sus 48 años

Esta tarde el Frente Amplio (FA) celebra sus 48 años como fuerza política con una convocatoria en el Parque Rodó. “Es una ocasión de festejo, cumplimos 48 años y afirmamos la presencia y la vocación del FA en la política”, dijo a la diaria el presidente del FA, Javier Miranda. Por otra parte, sostuvo que se trata de un “relanzamiento” de la campaña política de cara a las elecciones internas, porque en el cierre del Congreso frenteamplista, el 2 de diciembre, “quedó fuertemente planteado el lanzamiento con los candidatos Carolina Cosse, Óscar Andrade, Mario Bergara y Daniel Martínez”.

En diálogo con este medio, Cosse comentó que la movilización de hoy “trasciende cualquier circunstancia” (en referencia a la campaña electoral). Resaltó que se trata de un “momento de reencuentro” y de una “oportunidad de renovar la esperanza” de los frenteamplistas. Sin voluntad de adelantar el contenido de su oratoria, dijo que se centrará en la “unidad” de la fuerza política, y enfatizó que lo importante es que estarán “juntos” los precandidatos y todos los frenteamplistas. “Será un día de reflexión”, concluyó.

El secretario político del FA, Andrés Carvajales, explicó a la diaria que la movilización tendrá dos “centralidades”. Por un lado, el festejo del cumpleaños del FA “con casi cinco décadas de lucha arriba y casi 15 años de logros políticos para reivindicar” ante la sociedad. Por otro lado, el encuentro “apunta a la movilización de los y las frenteamplistas, a que se sumen al esfuerzo que vamos a tener que hacer, primero hasta junio y luego hasta octubre, para volver a conquistar el gobierno nacional”, señaló el secretario.

Por su parte, el diputado José Carlos Mahía dijo a este medio que el evento apuesta a reforzar la “unidad del FA como fuerza política”, pero sobre todo implica un llamado “a la militancia, a recorrer las calles y a reforzar el mano a mano con la gente” de cara a las elecciones, que se presentan como una “contienda muy dura” y que “van a requerir un esfuerzo humano muy importante”. Asimismo, sostuvo que espera una buena concurrencia porque la coalición “desafía la ley de la gravedad en términos políticos”. “En épocas en que los actos masivos son casi inexistentes, el FA no pierde su esencia, que es la calle. Estar de cara a la gente es parte de nuestra identidad. Creo que va a ser un acto en línea con el camino que tenemos que seguir hacia el cuarto gobierno”, añadió.

Mahía también sostuvo que, más allá de reivindicar los logros alcanzados, “el FA tiene que confrontar –con la oposición– lo que ha sido su gestión y la de los partidos blanco y colorado”, y que más importante aun es “confrontar los proyectos”, porque “mientras que el FA tiene un único proyecto de país, la oposición en su conjunto no lo tiene”.

En relación con la oratoria, el presidente de organización de eventos del FA, Marcelo Reboledo, señaló que está previsto que comience a las 19.00 con una intervención de Miranda, seguida por las de los precandidatos en el siguiente orden: Cosse, Bergara, Martínez y Andrade. Al respecto, Carvajales señaló que no serán extensas, porque “se busca que lo principal sea el festejo, la reivindicación de las cosas logradas y lo que falta lograr”, y que “más allá de una orientación general sobre la duración” no se establecieron criterios para los discursos. Acerca del contenido del suyo, Miranda prefirió no adelantar qué temas abordará, pero comentó que “probablemente” se refiera a los logros del FA y a lo que queda por delante, como plantean la consigna escogida para esta campaña política –“Mismos principios. Nuevos sueños”– y el spot que se lanzó el 1º de febrero para promover este encuentro.

Reboledo aseguró que habrá una amplia convocatoria, con “representación” de varios departamentos del país. Al día de ayer estaban confirmados 20 ómnibus provenientes de Canelones, cuatro de Colonia, dos de Cerro Largo, dos de Maldonado, uno de Florida, uno de Lavalleja, uno de San José y uno de Treinta y Tres, y faltaba la confirmación de otras delegaciones departamentales, indicó. Sobre el desarrollo del acto, Reboledo, comentó que si bien la convocatoria es para las 18.30, están programados desde las 17.00 algunos espectáculos de entretenimiento para el público. Luego habrá un cierre musical con la presentación de Gerardo Nieto.

Aunque el acto principal se desarrollará en Montevideo, también tendrán lugar actividades en Artigas, Maldonado, Paysandú y San José, según figura en la agenda de eventos del sitio web del FA. Según informó el portal Todo Artigas, el presidente de la Mesa Política frenteamplista de ese departamento convocó a reunirse desde las 19.00 en la Casa FA Artigas, donde se transmitirá en vivo el acto montevideano y habrá una chorizada.

Próximos encuentros

Tras la concentración de hoy, están previstos hasta ahora otras tres en el interior del país que también contarán con la presencia de Andrade, Bergara, Cosse y Martínez. La primera de ellas será el 26 de marzo en Paysandú, a 48 años del primer acto público de masas de la coalición de izquierda. En mayo se llevará a cabo otro acto conjunto en Cerro Largo, y está previsto que el cierre de la campaña para las elecciones internas, con los cuatro aspirantes, se realice en Canelones, aunque falta confirmar en qué fecha.