FUCVAM marcha hacia Punta del Este para manifestarse allí

Mañana a las 7.00, 120 personas partirán hacia Punta del Este desde la sede de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), ubicada en el barrio Tres Cruces de Montevideo, iniciando una marcha a pie que les llevará cuatro días. Los cooperativistas reclaman la unificación en 2% de la tasa de interés de sus préstamos para la construcción, ya que los otorgados antes de 2008 (cuando se cambió la reglamentación a raíz de la creación de la Agencia Nacional de Vivienda) pagan ese porcentaje, mientras que los cooperativistas que obtuvieron los créditos después pagan 5%. FUCVAM también pide la exoneración del pago de IVA a los materiales de construcción; la ampliación de la cartera de tierras, y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Vivienda (FNV). Sergio Segredo, integrante de la Secretaría de Comunicación de la Dirección Nacional de la federación, dijo a la diaria que los caminantes harán aproximadamente 30 kilómetros por día, y que según se prevé llegarán al balneario de Maldonado el domingo al mediodía o en las primeras horas de la tarde. “También van a llegar ómnibus con integrantes de las distintas cooperativas del país a esperar a los caminantes”, añadió. Los manifestantes entrarán por la avenida Gorlero para culminar la movilización con un acto en la plaza General Artigas.

¿Por qué decidieron hacer una marcha hasta Punta del Este?

La marcha es una forma de movilización que viene haciendo la federación para sensibilizar, no sólo a los compañeros, sino también a las autoridades. Elegimos Punta del Este porque es donde están el capital y la riqueza del país, donde las viviendas están vacías y sólo se ocupan tres meses al año. En realidad, las viviendas que se construyen allá son para personas de un nivel de ingresos al que nosotros no llegaríamos jamás, lo que puede estar muy bien, pero tiene que quedar claro que con la tercera o cuarta parte de lo que ahí vale una vivienda, nosotros, por el sistema cooperativo, podemos construir cuatro o cinco. Aunque lo nieguen, la lucha de clases existe. Mientras alguien vive en la opulencia, otros tienen que manejarse con mucho menos.

¿La movilización puede entorpecer el tránsito?

Vamos a caminar al costado de la ruta, con una cantidad de gente importante pero con responsabilidad y cuidado. Creemos que la opinión pública va a entender de qué se trata el reclamo.

Hace aproximadamente un año que FUCVAM está pidiendo que todas las cooperativas paguen 2% de interés por los préstamos hipotecarios, e incluso el presidente Tabaré Vázquez dispuso que las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) iniciaran un proceso de conversaciones al respecto con la federación. ¿En qué quedó esa negociación?

El MVOTMA presentó una propuesta muy simple que no llegaba a acercarse a una solución: la exoneración de un cuarto de la cuota número 13 para los buenos pagadores. La federación desechó esa propuesta porque nos pareció que no correspondía. Después hicimos una asamblea en diciembre [de 2018] y decidimos llevar a cabo la movilización que comienza mañana. Tratamos de buscar otras instancias de diálogo, pero no las logramos. La ministra de Vivienda [Eneida de León] nos cerró las puertas, dijo que estaba muy ofendida. Se sintió agraviada, y aseguró que estábamos mintiendo sobre las viviendas de interés social [promovidas por la Ley 18.795, que les brinda una serie de exoneraciones tributarias]. De León dijo que ella no tenía nada que ver con esa ley, pero en realidad nosotros no hablamos de ella en forma personal, sino de todo el gobierno. Alguien votó la renuncia fiscal para que la Ley 18.795 fuera aprobada. En enero de este año tuvimos una reunión sobre esto con diputados del Frente Amplio [FA] y hubo rispideces, como era lógico, pero se abrió una puerta de negociación.

“Tenemos el derecho a manifestarnos” Segredo contó a la diaria que Enrique Antía, intendente de Maldonado y precandidato del Partido Nacional por el sector Mejor País, le pidió a FUCVAM que no se manifestara en la plaza General Artigas, en el centro de Punta del Este. La federación envió una carta a la Secretaría de Tránsito de la Intendencia de Maldonado para informar sobre lo que sucederá el domingo que viene, pero el que contestó fue Antía. “Nos dijo que le parece muy bien que la gente se pueda expresar, pero que podíamos perjudicar a los trabajadores, a los vendedores de la plaza, además de que la marcha entorpecería el buen funcionamiento de la ciudad. Le contestamos que no vamos a molestar a los trabajadores, porque nosotros también lo somos. Antía nos pidió que nos quedáramos en la parada 42, pero vamos a ir hasta la plaza porque tenemos el derecho a manifestarnos. Además, es importante que entremos en Punta del Este, porque la prensa va a levantar esto mucho más que si nos quedáramos en Montevideo”, afirmó Segredo.



Por otra parte, FUCVAM le envió una notificación al Ministerio del Interior con miras a la seguridad de la marcha.

¿Por qué piden que todos los préstamos paguen 2%?

El dinero que el Estado pone para crear viviendas por medio del FNV proviene de los aportes de los impuestos, y eso no genera interés [FUCVAM sostiene que el objetivo de las condiciones de financiamiento debe ser la conservación del FNV, de modo que su capital no se desvalorice, sin fines adicionales de lucro]. Es plata que el Estado presta para que cada cooperativa construya; entonces ¿cuál es el interés que tiene que cobrar?: el costo de administración nunca puede llegar a 5%. Además, ¿por qué 5% y no 7%? No es lo mismo que pedir un préstamo a una empresa privada, que da dinero para tener una ganancia.

¿Cuál es el argumento del gobierno para no unificar las tasas de interés?

Hace un año que estamos en esta negociación y todavía no sabemos. No hay una respuesta. Se supone que así buscan recibir la cantidad de dinero necesaria para los subsidios a la permanencia, pero nosotros entendemos que no es así, porque la diferencia entre pagar 5% y pagar 2% no mueve la aguja, pero sí es sustancial para las personas que forman parte de la cooperativa. Ahora, por algunas viviendas de tres dormitorios se pagan 8.000 pesos, y por otras iguales, 16.000 pesos. Si nosotros no unificamos a 2%, el movimiento se divide, y no puede haber más de una reglamentación para el mismo tipo de vivienda. Otro de los reclamos es la exoneración del pago de IVA para los materiales, así como la cartera de tierras accesible, con servicios, pero sobre lo que deberíamos estar discutiendo ahora, con independencia de quién vaya a ganar las elecciones, es de dónde van a sacar el dinero para el FNV.

Hemos ido a las bancadas, pero aún no hemos tenido una respuesta. Mantuvimos algunos contactos con representantes del Partido Nacional [PN], pero no con los precandidatos. Sí nos reunimos con Óscar Andrade [precandidato del FA]. Seguramente este año empecemos a tener reuniones.

¿Cómo valoran la situación de la vivienda?

No olvidemos que en Uruguay hay de sobra. Basta con recorrer Montevideo para ver que se está construyendo un lote de viviendas impresionante, pero a un valor que no es para cualquiera. Lo que siempre decimos es que hay un déficit de 80.000 viviendas para las personas que no pueden pagar altas cuotas, para los trabajadores que ganan 15.000 o 20.000 pesos.

Una propuesta FUCVAM propone que el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) no sea inferior a 2% del total de la masa salarial de cada año, pero sin crear nuevos impuestos para los trabajadores. En un texto redactado por la federación se plantea que el dinero debería provenir de un incremento de 50% de la actual tasa del Impuesto al Patrimonio, “quedando las tasas del impuesto a personas físicas en 0,9% y 1,5%, y la de las empresas en 2,25%”. Los cooperativistas indican que cuando la recaudación de esa sobretasa no alcance para que el FNV llegue a 2% de la masa salarial, Rentas Generales aportaría los recursos necesarios.

