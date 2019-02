Gandini asistió a un acto contra Maduro “como presidente de la Cámara de Diputados”

“Cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres”. Esas eran las tres consignas que se podían leer en un cartel que cargaba un niño ayer de tarde en la plaza Fabini, en una manifestación en contra del gobierno de Nicolás Maduro y a favor de Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela. Un señor con lentes de sol embanderado con el pabellón uruguayo cargaba otro cartel, en el que denunciaba que el Partido Comunista del Uruguay y el Movimiento de Participación Popular, integrantes del Frente Amplio (FA), y el 26 de Marzo, de Unidad Popular, están “con el asesino de Maduro” y “quieren la misma dictadura para Uruguay”.

En el evento, micrófono en mano, hablaron varios ciudadanos venezolanos. La joven Aldanys García dijo que se reunieron por la cumbre que se realizó, a la que “vinieron muy pocos países”, para hablar de “una posible negociación entre el gobierno de Guaidó y el régimen de facto de Maduro”. “Nosotros, venezolanos en gran mayoría, pero también uruguayos, nos reunimos aquí porque queremos la democracia y la libertad en Venezuela, para decir que la única negociación que aceptamos es la negociación con condiciones para que Maduro y todo su gabinete salgan del poder”, afirmó, empapándose con una de las tantas olas de aplausos de la tarde. Agregó que no van a aceptar “ningún otro tipo de diálogo” que “ponga en peligro a nuestra gente, a nuestros enfermos y a las personas que piensan en la libertad y en la democracia de Venezuela”. Además, denunció que el miércoles “el régimen de facto” de Maduro colocó containers en la frontera con Colombia, “para que no pudiese pasar” la ayuda humanitaria. “Guaidó, en conjunto con la Asamblea Nacional, dan por estimado que entre 200.000 y 300.000 personas van a morir porque están en riesgo por no tener recursos, como comida o medicamentos”, sostuvo.

Antes de la joven había hablado el diputado del Partido Nacional (PN) Rodrigo Goñi, quien le dijo al público presente que “la inmensa mayoría de los uruguayos” está con ellos. Goñi no era el único legislador de la oposición: también marcaron presencia los nacionalistas Jorge Gandini y Pablo Iturralde, y Daniel Radío, del Partido Independiente. Además estaba Carolina Ache, dirigente del sector Ciudadanos, del Partido Colorado.

Mientras en la plaza Fabini hablaba el dirigente blanco Aldo Lamorte (Unión Cívica), a sólo dos cuadras, en la plaza Libertad, tenía lugar un acto paralelo, organizado por el PIT-CNT, cuya consigna era “Por la paz”. El escritor Ignacio Martínez, responsable del Departamento de Cultura de la central sindical, llamó al diálogo y a que se siga “el camino iniciado por Uruguay y México en defensa de la paz, para facilitar una salida negociada entre actores democráticos”. “Reivindicamos nuevamente la autodeterminación y soberanía de pueblo venezolano, y le manifestamos nuestra más profunda y sentida solidaridad militante. Nuestra solidaridad con Venezuela es al mismo tiempo un llamado a la continuidad de la lucha articulada de nuestros pueblos frente a las imposiciones imperialistas para el desmonte de la democracia y de los derechos colectivos conquistados históricamente”, agregó. Martínez subrayó que no se puede permitir que “nuestros derechos desaparezcan como consecuencia de las estrategias golpistas”. “A la ofensiva de la derecha respondemos con más unidad y más solidaridad. ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡No a la injerencia extranjera! ¡No a la guerra, sí a la democracia, sí a la paz!”, exclamó.

Mientras el acto convocado por el PIT-CNT llegaba su fin –fue más corto–, en la plaza Fabini estaba hablando el diputado Iturralde. Dijo que no importa si “esa dictadura es de izquierda o derecha”, sino “que es una dictadura”. Luego se dirigió a los que llamó “compatriotas veneguayos” y les dijo que “es un honor” que lo hayan invitado. Les aseguró que le seguirán reclamando al gobierno uruguayo que se sume “a la legítima lucha de ustedes por la defensa de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, las elecciones libres y sin proscriptos, y la libertad de todos los presos políticos”.

El evento a favor de Guaidó lo cerró Gandini: “Me gustaría estar aquí como integrante del PN, que ha sido históricamente el partido de la libertad, que hizo revoluciones por los derechos de todos. Me gustaría estar aquí como diputado, pero no puedo evitar la investidura que me acompaña. Estoy aquí como presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay”, señaló, y recordó que habló con Guaidó “cuando fue electo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela”. Dijo que el pueblo venezolano, “los bolivarianos de pie”, son los que van “a levantar a Venezuela”, y que son “esos que respetan y quieren que se respete la Constitución chiquitita, que no la hizo el imperio sino [Hugo] Chávez”. Agregó que en el acto deberían estar “muchos otros ciudadanos pertenecientes a otros partidos políticos” y que “muchos ciudadanos que votan al FA creen en la libertad, en la democracia y defienden los derechos humanos”. “No confundan a sus dirigentes con la gente”, finalizó.

