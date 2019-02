Grupo de Contacto promueve elecciones “libres, transparentes y creíbles” en Venezuela

“El objetivo del grupo es forjar un enfoque internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y de propiedad venezolana de la crisis, excluyendo el uso de la fuerza, a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de conformidad con la Constitución venezolana”. Así lo establece la declaración que dio a conocer el Grupo de Contacto Internacional luego de la primera reunión sobre la situación de Venezuela.

El canciller Rodolfo Nin Novoa sostuvo en conferencia de prensa que el grupo discutió cómo podía ayudar a encontrar un “camino pacífico”, que pueda conducir a la “celebración de elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias”. El grupo, en la declaración, reconoció que existe una “crisis humanitaria”, que afecta a “millones de venezolanos”, por lo que se propone brindar asistencia en “áreas de necesidad”.

El canciller uruguayo sostuvo que la solución al problema venezolano se puede comenzar a “arreglar” en la medida que se comience a hablar de elecciones. “Nosotros no ponemos plazos ni condiciones, creo que ese es un tema de los venezolanos. Si los venezolanos resuelven que las elecciones tienen que hacerse, se harán. Si resuelven que no se tienen que hacer, no se harán”.

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, explicó que Bolivia decidió no firmar la declaración porque no podían “identificarse” con algunos puntos de la resolución, pero no querían obstruir la declaración del grupo. De todos modos, aclaró que el país continuará integrando el grupo. También precisó que si bien México participó en la reunión de hoy, no integra el grupo internacional, porque pertenece al “Mecanismo de Montevideo”, junto con Uruguay y la Comunidad del Caribe. “Son dos grupos diferentes, con objetivos diferentes”, manifestó Mogherini, y aclaró que no por ello son “incompatibles”.

El grupo, según anunciaron los jerarcas, se volverá a reunir a principios de marzo.