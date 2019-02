Juan Raúl Ferreira pide la renuncia de la presidenta del Correo por no invitarlo a un homenaje a Wilson

La presentación del sello conmemorativo por los 100 años del nacimiento de Wilson Ferreira –que se cumplieron el 28 de enero– trajo polémica. El evento lo organizó el Correo y tuvo lugar ayer al mediodía en la sede del Partido Nacional (PN). Estuvieron presentes integrantes del directorio blanco, como su presidenta, Beatriz Argimón, jerarcas del Correo –Fernando Saralegui, director, y Solange Moreira, presidenta– y Silvia Ferreira, hija de Wilson. Quien no marcó presencia fue Juan Raúl Ferreira, también hijo de Wilson, que el año pasado se fue del PN y hoy integra el Espacio 609, del Frente Amplio. En su cuenta de Twitter, Juan Raúl expresó su molestia por no haber sido invitado y pidió la renuncia de Moreira. En diálogo con la diaria, Ferreira dijo que “el peor agravio que se puede hacer a la memoria de Wilson es partidizar y transformar sus homenajes en un ingrediente de la campaña electoral”. “Ayer presenciamos cómo, con el visto bueno de un organismo oficial, se presentó un sello con invitados proscriptos, entre los cuales me encuentro. Parto de la base, naturalmente, de que mi hermana, que estaba presente, desconocía que había proscripciones”, sostuvo. Subrayó que no fue invitado al evento y enfatizó que el homenaje fue parte de la campaña electoral, porque se hizo en una sede partidaria y la figura de Wilson “excede al PN”. Además, dijo que los nacionalistas “podrán tener razón” en cuanto a que cuando Wilson murió “era blanco”, pero que “ese tema no puede laudarlo el Correo”.

A todo esto, Argimón contó a la diaria que su partido ha venido organizando una cantidad de actos para recordar el centenario del nacimiento de Wilson. Por ejemplo, hace pocos días se hizo un acto en la localidad de Nico Pérez, departamento de Florida, en donde se inauguró la reconstrucción de la casa natal del caudillo blanco. A ese acto asistieron Silvia y Gonzalo Ferreira –también hijo de Wilson–, así como los precandidatos nacionalistas Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. Argimón explicó que el evento de ayer surgió a raíz de una propuesta al Correo de su correligionario Jorge Gandini, para que lanzara un sello en homenaje a Wilson, y señaló que en el acto Silvia Ferreira agradeció el homenaje y recordó que su padre era filatelista. En cuanto a la crítica de Juan Raúl, explicó que no hubo invitaciones “personalizadas”, sino que se hicieron generales, por medio de las redes sociales del PN. En efecto, una publicación realizada el domingo en la cuenta de Twitter oficial de ese partido anunciaba la presentación del sello conmemorativo, a la que invitaban el directorio del PN y el Correo Uruguayo. Argimón subrayó que no excluyeron a Juan Raúl, y que la invitación por las redes es la práctica habitual para este tipo de eventos. Sobre esto, Juan Raúl comentó a la diaria que la invitación general no le parece “una justificación” y que, justamente, “si alguien tiene que mandar una invitación por correo, es el Correo”.

En tanto, el diputado Pablo Abdala, integrante del directorio blanco, lamentó “mucho” que Juan Raúl se haya sentido excluido y subrayó en diálogo con la diaria que no hubo esa intención, ya que la figura de Wilson “no aleja” sino que, por el contrario, “convoca y aproxima”. “Desde el inicio, [el evento] se planteó con el talante de alegría, entusiasmo y esperanza que tenía Wilson”, aseguró. A su vez, Gandini dijo a este medio que la solicitud al Correo para que emitiera el sello conmemorativo fue realizada en febrero del año pasado, aceptada e incluida en el plan de emisiones que define para cada año ese organismo estatal. “El Correo siempre los hace [este tipo de eventos] en las sedes de las instituciones. Se hizo en la casa del partido. Fue un acto oficial, una emisión del Correo. El directorio del PN estaba sesionando y, obviamente, suspendió su sesión para esto. El PN hizo una invitación a sus correligionarios en las redes, no lo hizo con un cartoncito ni con una invitación especial. Nadie recibió otra invitación que no fuera esa. Silvia [Ferreira] no estaba previsto ni que hablara. Estaba entre el público, se habrá enterado por las redes”, sostuvo Gandini. Consultado por los dichos de Juan Raúl, el diputado señaló que Ferreira “siempre es crítico” y que en este país “hay derecho” a serlo.

En el evento de ayer, Gandini señaló que el Correo ha sabido rendirle homenajes a Wilson a lo largo de los años. Por ejemplo,cuando se cumplieron 20 años de la muerte del líder blanco, en 2008. Mostró la foto que se usó para el sello de este año, que “recuerda y refleja” aquel momento “tan particular” del reencuentro de tantos “que militaron por él, que hicieron huelgas de hambre por su libertad, que levantaron los carteles y fueron presos”, la enorme mayoría de ellos “sin haberlo conocido jamás”. “Siguieron sus ideas, y no a un caudillo que los convenció o les prometió algo personal”, aseguró.

Por último, la diaria se contactó con la presidenta del Correo para consultarla por este tema pero, Moreira prefirió no hacer declaraciones.