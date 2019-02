Naturalmente me sentiría muy honrado de integrar un listado junto a trascendentes personalidades, como Carlos Real de Azúa, Guillermo Chifflet y José Cúneo, y a grandes socialistas, excelentes compañeros y mejores personas, como los nombrados en mi derredor, si no fuera un delirio.

Me es bastante dificultoso escribir esta nota, porque cada poco me da cierta hilaridad que me distrae y se me hace complicado seguir adelante. Es que figurarme visitando casa por casa, al estilo mormón, ofreciendo libros para conseguir algún datito de empleados de la Embajada de Estados Unidos, acompañado por un pintor laureado mundialmente como José Cúneo –a esa altura con 81 años– es muy fuerte. Y enterarme –medio siglo después– que uno pudo ser una especie de James Bond (eso sí, subdesarrollado), es demasiado.