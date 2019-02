La joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez se transforma en protagonista de una aventura gráfica

Blandiendo un teléfono celular y enfundada en un traje de chaqueta blanco, la nueva heroína del Congreso estadounidense, la joven Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), pisa el cuerpo abatido de un enorme elefante rojo (que representa al Partido Republicano) mientras es observada de lejos por un burro trajeado (el Partido Demócrata) y con cara de desconcierto.

La historieta Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force: New Party Who Dis? (AOC y la fuerza de los novatos: Nuevo Partido, ¿Quién es?) es el nuevo proyecto de Devil’s Due Comic, una editorial independiente de tiras cómicas y novelas gráficas con base en Chicago.

“Agarra una hamberder y una taza de covfefe y prepárate para disfrutar de la lectura”, dice la editorial, resucitando algunas de las palabras sin sentido que tuiteó en distintas ocasiones el presidente Donald Trump. También apunta que el cómic está “¡Impreso en facturas médicas sin pagar, pero recicladas!”.

Devil’s Due Comic afirma además que su intención es “celebrar la elección del grupo de nuevos congresistas más diversos de la historia” y asegura que parte de lo recaudado por la venta de la historieta será donado a organizaciones benéficas. Aclaran, no obstante, que ni las organizaciones beneficiarias ni la congresista Ocasio-Cortez han dado su respaldo al proyecto ni están involucradas en modo alguno.

Con apenas 29 años, Ocasio-Cortez es la mujer diputada más joven en la historia del Congreso estadounidense. Graduada en Relaciones Internacionales y en Economía por la Universidad de Boston, trabajó en la organización de la campaña de Bernie Sanders a la presidencia en 2016 y se la vincula a diversas causas progresistas en su país.

La historieta, de 44 páginas, tiene en la portada una ilustración realizada por Tim Seeley y Josh Blaylock, creadores también de una versión coleccionable en la que Ocasio-Cortez aparece vestida de “guerrera de Washington” al estilo Superwoman, mientras que sus enemigos, el elefante republicano y el burro demócrata, están vestidos como reyes medievales.

“Aunque no estamos de acuerdo en todo, compartimos una emoción común por el soplo de aire fresco que trae el nuevo Congreso. Espero que sea un alivio tan catártico para los lectores como lo fue para nosotros los creadores”, dijo, según la agencia de noticias Efe, el editor a la publicación Comic Book Resources.