La uruguaya Lucía Garibaldi ganó el premio a mejor dirección internacional por "Los tiburones" en el Festival de Sundance

Fue la primera vez que una película uruguaya compitió en el Festival de Sundance, y además se llevó uno de los premios más codiciados. Tan sorprendente fue el anuncio para la ganadora, Lucía Garibaldi, que en el momento de subir al escenario lo primero que atinó a preguntar fue si era en serio. “No sé qué decir. ¿Están seguros?”, preguntó, visiblemente emocionada. “Quiero decir, somos de Uruguay. Esta es la primera película de Uruguay que ha llegado a Sundance. Ojalá sirva de ejemplo de que se puede llegar a donde uno quiere”, añadió sobre Los tiburones, una cinta dramática protagonizada por una adolescente.

Garibaldi obtuvo el premio a mejor dirección internacional en la categoría drama internacional. También en esa categoría, la colombiana Monos, de Alejandro Landes, sobre un grupo de guerrilleros adolescentes, se llevó el Premio Especial del Jurado. “Se necesitó a mucha gente increíble de diferentes países para hacer esta película, y fue como una alineación de estrellas. Yo me siento como una estrella alineada hoy y no podría estar más feliz”, dijo el director al recibir el premio, que dedicó “a los niños que actúan en la película”. “Es su espíritu lo que está en la pantalla y son simplemente gente hermosa. Esto muestra que no hay un conflicto en el mundo que sea un conflicto extranjero”, agregó.

El jurado de la categoría drama internacional estuvo integrado por Jane Campion, Charles Gillibert y Ciro Guerra; conformaron el Gran Jurado para la categoría drama estadounidense Desiree Akhavan, Damien Chazelle, Dennis Lim, Phyllis Nagy y Tessa Thompson.

Los Premios del Gran Jurado fueron para Clemency (drama, USA, dirigida por Chinonye Chukwu), One Child Nation (documental, USA, Zhang Lynn, Nanfu Wang), Honeyland (documental internacional, Macedonia, de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov) y The Souvenir (drama internacional, Reino Unido, de Joanna Hogg).

Los Premios del Público, en tanto, fueron para Brittany Runs a Marathon, de Paul Downs Colaizzo, en la categoría drama USA; Knock Down the House, de Rachel Lears, en la categoría documental USA; Queen of Hearts, de May el-Toukhy (Dinamarca), en la categoría drama internacional; y Sea of Shadows, de Richard Ladkani (Austria), en documental internacional. El premio NEXT del Público fue para The Infiltrators, de Cristina Ibarra y Alex Rivera (USA).

Tiburones

Para Garibaldi, el primer premio llega justamente con su primera película y en la primera oportunidad en que Uruguay está representado en el Festival de Sundance. Pocos días antes de ganar el premio, la realizadora decía a la agencia Efe que por ningún motivo querría volver a atravesar la adolescencia: “Es terrible lo de ser adolescente, es horrible. Yo no quiero volver a esa etapa nunca más. Me parece espantoso... Tiene cosas buenas, pero [los adolescentes] sí son unos extraterrestres; se están llevando todas las desilusiones más grandes. Están entendiendo que este mundo es muy, muy cruel, que hay mucha miseria”.

Los tiburones, protagonizada por la joven Romina Bentancur en el papel de una adolescente que vive en la costa uruguaya y se prepara para recibir al aluvión de turistas al mismo tiempo que afronta las vicisitudes del despertar amoroso, estuvo en los planes de Garibaldi durante varios años. El proyecto se aceleró cuando decidió que Romina haría el personaje principal. Se proponía trabajar con actores no profesionales y, antes de llegar a elegirla, vio unos 50 videos. “Siempre fui muy clara en la urgencia de filmar antes de que crezca”, explicó Garibaldi a Efe. “Me gustó su cara, sus ángulos... Me gusta la rareza. Me aburren un poco las caras normales. Y ella era una de esas caras, de esas voces, de esas maneras de moverse, que siempre estás encontrando algo nuevo [...]. A veces parece muy chiquita, pero a veces parece una mujer”, agregó.

El respaldo del premio Cine en Construcción del Festival de San Sebastián (España) fue determinante para concluir el filme. Ahora, además de celebrar el reconocimiento obtenido en Sundance, Garibaldi tiene por delante su segundo largometraje, que se llamará La última reina.

En Montevideo, Los tiburones será preestrenada a mediados de abril, en el marco del Festival Internacional de Cinemateca Uruguaya, días antes de que llegue a las salas comerciales.