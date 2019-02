Larrañaga aseguró que tiene coincidencias con el PIT-CNT en materia de empleo

El precandidato nacionalista Jorge Larrañaga se reunió ayer con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT para intercambiar visiones sobre las políticas de empleo. Con motivo de la campaña electoral, el líder de Alianza Nacional, del Partido Nacional, busca generar un “pacto nacional por el empleo” con los distintos actores involucrados en la temática.

A la salida del encuentro, el senador dijo que fue una “extensa charla”, en la que intercambiaron “coincidencias” y discrepancias” sobre la situación del empleo. Entre los puntos en común con la central obrera, Larrañaga mencionó que ambos consideran que el empleo debe ser uno de los “grandes temas” de la campaña y que es necesario analizar cómo se puede estimular el desarrollo y las “inversiones que permitan proteger al empleo”. Aunque remarcó que no quería ahondar en las discrepancias, contó que la central obrera le planteó su posición contraria a la reforma constitucional sobre seguridad que impulsa.

El líder nacionalista advirtió que es necesario defender el trabajo y la producción, así como apuntar a “neutralizar” los impactos de la revolución tecnológica, la robotización y la inteligencia artificial. “No es un tema de ahora, no es un tema de ayer, es un tema de mañana, porque se van a perder millones de puestos de trabajo y por supuesto Uruguay no es una isla”, aseguró. También reiteró que si llega a ser presidente, no eliminará los Consejos de Salarios.

Larrañaga sostiene que si es elegido como presidente, lo primero que hará es estudiar la “política tributaria”, porque considera que desde el Estado se puede impulsar una “política de desgravación” para generar inversión, desarrollo y empleo. Adelantó que el martes se reunirá con la Cámara de Comercio, el miércoles con la Confederación de Cámaras Empresariales y en el corto plazo espera concretar una reunión con el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, destacó que el tema elegido por Larrañaga es “el número uno de la agenda del movimiento sindical”. En ese sentido, comentó que el PIT-CNT le planteó al presidente Tabaré Vázquez y a las cámaras empresariales crear “un Consejo de Trabajo, muy parecido a lo que ha planteado Larrañaga”. “Hemos tenido una respuesta favorable de Presidencia y una respuesta todavía inconclusa del sector empresarial. Los que piensan que el PIT-CNT no quiere discutir sobre productividad y competitividad se equivocan”, expresó.

Una de las propuestas que promueve el legislador blanco es eliminar la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a las horas extras. Sobre este punto, el presidente de la central sindical dijo a la diaria que es “increíble” que en Uruguay sea un país que existan “miles de trabajadores haciendo jornadas dobles y miles sin trabajo”, por lo que opina que “no debería ser una prioridad del movimiento sindical la defensa de las horas extras”.