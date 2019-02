Lema convoca a Arismendi a comisión por pedidos de informes sin responder

El diputado blanco Martín Lema convocará a la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Marina Arismendi, a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes por la falta de respuestas a más de diez pedidos de informes vencidos, informó Radio Uruguay.

Según Lema, hay más diez pedidos de informes al Mides que no han sido contestados, cuyo plazo de respuesta venció y que él mismo hizo entre 2017 y 2018. Decidió, entonces, convocar a Arismendi para “responder lo que no quiere responder por el procedimiento de los pedidos de informes”. El legislador no descartó que el ministerio esté ocultando información.

“El Mides tiene que brindar transparencia. Acá la ministra Arismendi no puede decidir si contesta o no, porque lo que corresponde es contestar. La transparencia tiene que estar para los ciudadanos, que son los que en definitiva hacen un gran esfuerzo para dotar de recursos económicos al ministerio y que así pueda funcionar, así como para quienes son destinatarios de un montón de planes y programas o quienes aspiran o apelan a hacerlo”, manifestó Lema.

El diputado sostuvo al mismo medio que Arismendi “no puede seguir gestionando con un sentimiento de impunidad” y que tiene la obligación de rendir cuentas sobre cómo se distribuyen y ejecutan los recursos del su cartera. Según el nacionalista, la titular del Mides paga “pasajes irregulares” al interior del país, por una “cifra millonaria observada por el Tribunal de Cuentas”, a personas que “no son funcionarias del Mides”, pero “no quiere decir a quién está pagando” esos pasajes.