Lista 711 define si apoya a Cosse o a Andrade

Compromiso Frenteamplista (lista 711) es uno de los pocos sectores del Frente Amplio (FA) que aún no han definido a qué precandidato apoyará, pero la incertidumbre terminará este viernes. En diciembre, mientras el grueso de los sectores políticos del oficialismo se fue decantando por alguno de los cuatro aspirantes a la postulación presidencial, la 711 sufrió la inhabilitación, por parte del Plenario Nacional frenteamplista, de sus principales figuras para ser candidatos a cargos electivos, el ex vicepresidente Raúl Sendic y el senador Leonardo de León, luego de que el Tribunal de Conducta Política del FA considerara que ambos habían tenido conductas reñidas con la ética de la fuerza política.

Según admitió en diálogo con la diaria el diputado Saúl Aristimuño, el sector se debate entre dos de los postulantes: la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, y el ex diputado comunista Óscar Andrade, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. “No vamos a tener mayores dificultades para resolver. Creo que ya hay bastantes coincidencias sobre a quién vamos a apoyar, pero no me animo a expresarlo, porque quizá pueda aparecer alguna departamental con otra opinión y cambiar la cosa”, expresó el legislador.

En medio del debate sobre la suspensión de Sendic, Cosse fue bastante más crítica que Andrade con el ex vicepresidente: dijo en octubre que el líder de Compromiso Frenteamplista “debería dedicarse a una profunda reflexión” y “dejar que la historia decante un poco los hechos”. “El consejo que le daría es ese, que se tome un período de reflexión y que contribuya a la unidad del FA”, sostuvo. Meses después, luego de que el Plenario Nacional del FA suspendió a Sendic, Cosse dijo que ni siquiera había considerado la posibilidad de que la 711 la apoyara.

La ex ministra también había cuestionado frases de Sendic sobre la gestión de ANCAP. El ex vicepresidente había dicho que los resultados positivos que mostró esa empresa en el primer semestre de 2017 se debían a la gestión anterior, pero Cosse no tuvo matices al discrepar con esa afirmación: “Mantener un silencio activo en algún tema es un ejercicio de madurez, pero no comparto que los resultados positivos de ANCAP se deban a temas de la gestión anterior”, sostuvo.

En cambio, Andrade ha sido bastante menos crítico de Sendic. En noviembre del año pasado, el sindicalista ironizó diciendo que “pegarle” al ex vicepresidente era “tener ganada la cuestión de la ética”. “Hay un componente que se ha concentrado, que parece que [todos] los problemas de escribir fuera del margen fueran de Raúl”, sostuvo en el programa Desayunos informales, de Canal 12. En una nota publicada en el portal Ecos en noviembre, De León adelantó, a título personal, que prefería a Andrade, porque “viene del sector del trabajo, es parte de la renovación y es muy inteligente”. “Es una persona muy interesante para apoyar”, agregó. A su vez, Aristimuño había dicho en ese entonces en la radio El Espectador que lo que hacía Andrade en su campaña como precandidato “es lo que habríamos deseado de todos”: “Que hablaran de propuestas, no hacer campaña hablando de la figura de Sendic, que parece que les da resultado político”.