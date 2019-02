Lista 711 oficializó su apoyo a Andrade

En un comunicado conjunto junto al espacio 1001, el sector Compromiso Frenteamplista (CF), lista 711, liderado por el ex vicepresidente Raúl Sendic, anunció su apoyo al precandidato presidencial Óscar Andrade, integrante del Partido Comunista del Uruguay, principal sector del espacio 1001.

“Nuestras dos colectividades políticas, Lista 1001 y Lista 711, han venido compartiendo desde hace varios años coincidencias políticas, en lo programático, en las estrategias electorales, en los temas más importantes, tanto nacionales, como internacionales, en los que hemos tenido que tomar posiciones y decisiones. Todo eso ha permitido tener coincidencias que facilitan acuerdos desde el punto de vista político y electoral”, dice el comunicado conjunto, en el que se asegura que CF resolvió “por unanimidad” su apoyo a Andrade.

En el mismo texto se afirma que el precandidato “representa a la génesis del proyecto frenteamplista, es la nueva generación, que reclama espacios en nuestra sociedad, es un compañero militante, que surge de la clase obrera y que representa esa visión, la cual es clave en la transformación de una sociedad, en donde debe existir un vínculo fuerte entre las organizaciones sociales mayoritarias de la sociedad y el Frente Amplio”. Ambos sectores creen que Andrade “tiene visión estratégica, le da un fuerte énfasis a la educación, a la investigación, a la innovación y al cambio de la matriz productiva”.

Hasta ayer, CF era el único sector del FA con representación parlamentaria que aún no había expresado su apoyo a ningún precandidato. No obstante, varios de sus dirigentes habían marcado el terreno a favor de Andrade, el aspirante que se había mostrado menos duro con Sendic antes del Plenario Nacional de diciembre que inhabilitó su postulación y la del único senador del sector, Leonardo de León.

El viernes 8 la dirección nacional de la 711 discutió si apoyaba a Andrade o a la ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cossee, pero no tomó una decisión y pasó a un cuarto intermedio. Días después, la propia Cosse se encargó de echar por tierra cualquier posible respaldo del sector, al afirmar en una entrevista con radio Sarandí que lo mejor que podía hacer CF era no apoyar a ningún precandidato y comparecer a las elecciones sólo con listas departamentales, como signo de “unidad”. En forma paralela, Andrade negó que hubiera puesto condiciones para aceptar el respaldo del sector a su precandidatura.

En diálogo con la diaria, el dirigente comunista Daniel Marsiglia dijo que se trata del apoyo de “un sector más”, y que CF “nunca fue sancionado”. “No tenemos una actitud de proscribir sectores del FA”, sostuvo. Por su parte, la diputada suplente de la lista 711 Susana Andrade destacó que esta decisión le permitirá al grupo “ponerse a trabajar” de cara a las internas. A título personal, dijo que espera que el propio Sendic sea quien encabece la campaña de la 711. “No voy a ocultar que lo apoyo y me uní aquí por su liderazgo”, expresó. La lista de convencionales nacionales del sector será encabezada por el diputado Saúl Aristimuño, a quien Susana Andrade también reiteró su respaldo.

Menos entusiasmo expresó Virginia Cardozo, dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, uno de los sectores que apoyan a Andrade. En su cuenta de Twitter, comentó la decisión de la 711 con estas palabras: “Hace un calor de morirse en Montevideo y todavía encima me llega esta noticia ¿me quieren matar a mí?... qué necesidad...”.